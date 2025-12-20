Какая сумма надбавки к пенсии за уход?
Надбавка к пенсии за уход в Украине до сих пор предусмотрена, однако ее размер удивит. Она составляет всего 50 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина № 654.
Получить ее смогут в 2026 году:
- лица с инвалидностью I группы;
- одинокие лица с инвалидностью II группы, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе или достигли пенсионного возраста;
- одинокие лица с инвалидностью III группы, достигшие пенсионного возраста;
- одинокие пенсионеры по возрасту или за выслугу лет, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе и получают пенсию по законам Украины о государственном пенсионном страховании или о пенсионном обеспечении бывших военных.
Обратите внимание! Надбавка не начисляется тем, кто уже получает государственную социальную помощь на уход в соответствии с законом о социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию.
Какая есть государственная социальная помощь на уход?
Компенсацию могут получить члены семьи пенсионеров, которые нуждаются в постоянной опеке. Для этого обязательно нужен медицинское заключение, подтверждающее необходимость посторонней помощи, отмечают в Кабинете Министров Украины.
Родственник, который претендует на компенсацию, должен проживать вместе с пенсионером и вести совместное хозяйство. Подать заявку можно в любом отделении Пенсионного фонда Украины, предоставив паспорт, идентификационный код, справку о доходах и медицинское подтверждение потребности в уходе.
Какая еще есть выплата для пенсионеров к пенсии?
Помощь в размере 6 500 гривен в 2025 – 2026 годах предусмотрена для наиболее уязвимых категорий населения и оказывает дополнительную финансовую поддержку тем, кто в ней нуждается.
По информации Пенсионного фонда Украины, воспользоваться этой помощью могут одинокие пенсионеры, которые успели подать обращение до 17 декабря текущего года.
При этом размер их пенсии не должен превышать четыре прожиточных минимума для нетрудоспособных, учитывая надбавку на уход, которая составляет 50 гривен.