На сколько вырастут пенсии по инвалидности в 2026 году?

С 1 января 2026 года в Украине растет прожиточный минимум для пенсионеров с 2 361 гривну до 2 595 гривен. Это автоматически скажется на минимальных социальных выплатах, в частности для лиц с инвалидностью, пишет 24 Канал в соответствии с Бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы.

Интересно Не работал, однако пенсия будет: сколько можно получать без стажа

Для людей с инвалидностью вследствие войны помощь увеличится в зависимости от группы:

І группа – 16 867,50 гривны (было 15 346,50 гривны);

II группа – 13 623,75 гривны (было 12 395,25 гривны);

ІІІ группа – 9 342 гривны (было 8 499,60 гривны).

Обратите внимание! Особенно это касается ветеранов и участников боевых действий в возрасте от 85 лет: им назначается ежемесячная адресная помощь в размере 650% прожиточного минимума, что теперь составляет 16 867,50 гривны.

Для гражданских лиц с инвалидностью изменений в выплатах существенно не предусмотрено, однако минимальная сумма помощи теперь не может быть ниже 2 595 гривен, поэтому даже те, кто раньше получал прожиточный минимум, с 1 января получат повышение.

Вырастут ли выплаты другим пенсионерам с 1 января?

В 2026 году в Украине традиционно запланирована мартовская индексация пенсий, которая позволит увеличить выплаты для пенсионеров. Хотя точные показатели станут известны позже, предварительные расчеты свидетельствуют, что повышение может превысить уровень прошлогодней индексации.

Дополнительно предусмотрена доплата по возрасту для тех, кто в ней нуждается. На нее имеют право пенсионеры по возрасту, граждане старше 70 лет и те, чьи ежемесячные выплаты составляют менее 10 340,35 гривны.

Какие требования к пенсии по инвалидности: коротко о главном