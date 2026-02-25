Хто може отримати 10 пенсій за один раз?

Про те, як отримати додаткові гроші при виході на пенсію, йдеться в повідомленні Головного управління ПФУ Вінницької області.

Відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" деякі працівники бюджетної сфери мають право на одноразову грошову допомогу від держави при виході на пенсію за віком.

Допомога виплачується в розмірі 10 місячних пенсій. Отримати її можуть:

ті, хто на день досягнення пенсійного віку працював на посаді, що дає право на пенсію за вислугу років (умови визначені постановою Кабміну "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років");

ті, хто не отримував раніше жодного виду пенсій;

ті, хто мають необхідний страховий стаж (не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок).

Зауважте! Найчастіше "бонус" стосується працівників освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення, а також спортсменів – заслужених майстрів спорту, майстрів спорту міжнародного класу – членів збірних команд та артистів театрально-концертних закладів.

Спеціальний стаж обчислюють за даними трудової книжки, де зазначена інформація про періоди робити та посади. Інколи, за потреби, долучають додаткові документи. Однак держава дозволяє "складати" періоди роботи, які дають право на пенсію за вислугу років. Так пенсіонер гарантовано отримає виплату, якщо попередні умови теж виконані.

Важливо! Розмір допомоги аналогічний до розміру пенсії, яку нарахують. Виплату проводять одноразово з коштів Держбюджету.

Тож, якщо людина працює, наприклад, учителем або лікарем у державному закладі, має необхідний стаж і раніше не отримувала пенсії – держава обов'язково виплатить їй додаткові гроші в розмірі 10 пенсій під час виходу на заслужений відпочинок.

Де в Україні найбільші пенсії у 2026 році?

Середня щомісячна виплата для пенсіонерів нині становить 6 544 гривні. Порівняно з 2025 роком пенсії зросли майже на 13%. Однак у різних регіонах реальні виплати бувають нижчими за цей показник. Про це йдеться на ресурсі "На пенсії".

Так найбільшу пенсію отримують кияни, де розмір виплат становить 8 981 гривню. П'ятірку із найбільшими пенсіями в Україні закривають такі області:

Донецька – 8 007 гривень;

Луганська – 7 481 гривня;

Дніпропетровська – 7 269 гривень;

Київська – 6 926 гривень.

Водночас найнижчі пенсії отримують у:

Тернопільській області – 5 062 гривні;

Чернівецькій – 5 239 гривень;

Закарпатській – 5 309 гривень;

Херсонській – 5 541 гривня.

Зверніть увагу! Різниця між граничними показниками у Києві й Тернопільській області складає 3 919 гривень.

Зазначається, що в деяких регіонах пенсії зросли більше, ніж на 13%. Зокрема йдеться про Рівненську область, де за рік виплату збільшили на 24%. Волинська область на другому місці – там пенсія зросла майже на 20%.

Що ще потрібно знати про пенсії у 2026 році?