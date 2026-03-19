Хто отримає допомогу у квітні?
Йдеться про 1 500 гривень від держави. Деталі повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
В уряді розповіли, що програма спрямована саме на тих громадян, кому потрібна допомога від держави з огляду на рівень доходів:
- пенсіонерів за віком;
- людей з інвалідністю;
- малозабезпечені родини;
- отримувачів базової соцдопомоги;
- ВПО серед отримувачів соцвиплат;
- багатодітні сім'ї та одинокі матері.
Важливо! Кошти українцям нарахують автоматично на рахунки в банках або через Укрпошту – через ті ж механізми, за якими люди вже отримують пенсії та соцвиплати.
Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін уточнив – програма є частиною нового пакета підтримки, який за дорученням Володимира Зеленського готує Кабмін.
Нагадаємо, також у квітні деяких громадян чекає ще один перерахунок пенсій. Йдеться про людей, які досі працюють і набули щонайменше 24 місяці додаткового страхового стажу, а також військових, які після призначення пенсії повторно проходять службу.
Яку ще підтримку підготували для українців?
Нагадаємо, уже з 20 березня українці зможуть отримати кешбек на пальне від держави під час купівлі на АЗС дизелю (15%), бензину (10%) та автогазу (5%).
Програма дозволить зекономити близько 11 гривень на літрі дизелю, 7 гривень на літрі бензину та 2 гривні на літрі автогазу.
Щоправда, максимальна сума кешбеку – до 1 тисячі гривень на місяць, а кошти можна витратити на продукти, комуналку, поштові послуги тощо.