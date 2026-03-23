Кто может получить прибавку к пенсии в марте?

О том, кому из пенсионеров могут заплатить дополнительно, говорится в материале "РадиоТрек".

Отдельные категории пенсионеров имеют право на надбавку к пенсии. В частности это надбавка к выплатам по возрасту для людей старше 70 лет.

Заметьте! Несмотря на индексацию пенсий, размер доплаты по возрасту остается без изменений.

Размер надбавки напрямую зависит от возраста:

пенсионер в возрасте 70 – 75 лет может рассчитывать на дополнительные 300 гривен к пенсии:

может рассчитывать на дополнительные к пенсии: в возрасте 75 – 80 лет заплатят еще 456 гривен ;

заплатят еще ; в возрасте от 80 лет – будет 570 гривен надбавки.

Однако важно знать, что выплаты осуществляют при условии, что общая пенсия (со всеми надбавками) будет меньше чем 10 340,35 гривны. То есть меньше средней зарплаты Украины в 2020 году.

Какие еще надбавки к пенсии есть в 2026 году?

В комментарии для УНИАН заместитель председателя правления ПФУ Ирина Ковпашко рассказала об одном из видов надбавок.

По закону "О статусе горных населенных пунктов в Украине" предусмотрена специальная доплата к пенсии людей, которые живут, работают, учатся в горных населенных пунктах.

Обратите внимание! Надбавка к пенсии составляет 20% от назначенной суммы выплат.

Отмечается, что так государство компенсирует сложные условия жизни. Например, ограниченную транспортную доступность или неразвитую инфраструктуру.

Важно, что эта доплата предоставляется только тем гражданам, которые официально имеют статус лица, проживающего на территории горного населенного пункта,

– отметила Ирина Ковпашко.

В то же время она объяснила, что в 2026 году для получения доплаты в 20% нужно иметь соответствие одному из условий:

проживать в горном населенном пункте не менее 6 месяцев;

работать в горной местности.

Также документально нужно подтвердить, что человек не находился за границей и не платил ЕСВ в другом регионе.

Если же пенсионер регулярно получает обычную ежемесячную выплату, а потом переезжает в горную местность – нужно сообщить об этом ПФУ.

Важно! Обратиться в фонд нужно в течение 10 дней после переезда. Так, с оформлением документов, подтверждающих проживание/работу в горах – можно получить доплату в 20%.

В ситуациях, когда человек наоборот уезжает с гор – выплаты прекратят со следующего месяца.

