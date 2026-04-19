Почему после перерасчета пенсия может стать меньше?

Перерасчет пенсии это не всегда о повышении. В некоторых случаях после обновления данных выплата может уменьшиться. Причина заключается при этом не в новых правилах, а в уточнении уже существующих расчетов, пишет "На пенсии".

Чаще всего речь идет о ситуациях, когда во время первичного назначения пенсии использовались неточные или обобщенные данные о заработке. Например, вместо помесячной зарплаты могли брать средние годовые показатели.

Важно! На это влияет на ключевой параметр как коэффициент заработка. Если он был завышен, пенсия фактически начислялась в большем размере, чем предусмотрено формулой.

Во время перерасчета Пенсионный фонд применяет более точные данные, в частности, детализированную информацию о зарплате. В результате коэффициент уменьшается, а вместе с ним корректируется и размер выплаты. Такой пересмотр является законным: фонд имеет право исправлять ошибки или неточности в расчетах.

Может ли пенсия вырасти после перерасчета пенсии?

В то же время это не означает, что ситуацию нельзя изменить. Размер пенсии напрямую зависит от периода заработка, который берется в расчет, объясняют в Пенсионном фонде. Если найти годы с более высокими доходами, например, другие 60 месяцев до 2000 года, и подтвердить их документально, можно инициировать новый перерасчет и увеличить выплату.

Практически это означает: стоит проверить свой коэффициент зарплаты, поднять архивные справки и выбрать максимально выгодный период. В части случаев это дает ощутимый финансовый результат даже после предыдущего уменьшения.

