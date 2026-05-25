Какая должна зарплата для пенсии 26 000 гривен?

В 2026 году предельный размер пенсии в Украине составляет 25 950 гривен. Однако для получения такой выплаты недостаточно только достичь пенсионного возраста ключевую роль играют официальный уровень дохода, продолжительность страхового стажа и регулярность уплаты ЕСВ, объясняет Пенсионный фонд.

Пенсионная формула в Украине построена таким образом, что при расчете учитывается не только количество отработанных лет, но и соотношение заработной платы человека к средней зарплате по стране. Фактически это о том, насколько официальный доход будущего пенсионера превышал средний показатель, с которого уплачивались взносы в Пенсионный фонд

Поэтому для максимальной пенсии необходим стабильно высокий официальный доход на протяжении многих лет.

В частности, при наличии 35 лет страхового стажа зарплата должна составлять ориентировочно 67 000 гривен в месяц.

Если же человек имеет только 25 лет стажа, необходимый уровень официального дохода возрастает почти до 94 500 гривен.

Справочно! Законодательство устанавливает верхнюю границу пенсионных выплат. Сейчас максимальная пенсия не может превышать десять прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. Именно поэтому даже очень высокие зарплаты не позволяют получать неограниченно большие выплаты после выхода на пенсию.

Как можно повысить размер пенсии?

При расчете пенсии в Украине также действует механизм так называемой оптимизации заработка. Он позволяет гражданам исключить из формулы вычисления до 60 календарных месяцев с самым низким официальным доходом.

Обычно это периоды низкооплачиваемой работы, вынужденных простоев или начала трудовой деятельности, когда зарплата была существенно меньше средней по стране. Такой подход позволяет повысить индивидуальный коэффициент заработной платы, который непосредственно влияет на окончательный размер пенсионной выплаты.

Как можно проверить страховой стаж самостоятельно?