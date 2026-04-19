Почему стоит перейти на общую систему налогообложения ФЛП?
Еще недавно распределение оборота между несколькими ФЛП казалось удобным лайфхаком. Сегодня же – это одна из самых рискованных стратегий, пишет YANKIV.
Налоговая, БЭБ и банки сейчас значительно внимательнее отслеживают подобные схемы. Если несколько ФЛП фактически работают как один бизнес – это могут квалифицировать как "дробление бизнеса". Последствия – серьезные:
- блокировка счетов;
- доначисление налогов за предыдущие периоды;
- штрафы;
- уголовная ответственность.
Поэтому предприниматели все чаще ищут "чистые" альтернативы. И одна из них – переход на общую систему.
Среди плюсов общей системы выделяют следующее:
1. Никаких лимитов по доходу
Вы можете проводить любые обороты через одного ФОПа – хоть 30, хоть 100 миллионов гривен. Без надобности дробить бизнес и рисковать.
2. Можно нормально делегировать
На общей системе легче официально передать часть работы другим:
- бухгалтеру;
- менеджеру;
- кассиру.
Все роли можно оформить юридически – без "договорённостей на словах" и серых схем.
3. Налоги – с прибыли, а не с оборота
Это ключевая разница. Вы платите налоги не со всех поступлений, а с чистого дохода. В расходы можно включить:
- аренду;
- зарплаты;
- рекламу;
- оборудование;
- горючее.
Чем лучше учет – тем меньше налоговая нагрузка в реальности.
4. Можно зачесть налоги, уплаченные за границей
Для тех, кто работает или живет за пределами Украины, это большой плюс. Если вы уже платили налоги в другой стране – их можно учесть в Украине благодаря международным соглашениям.
5. Меньше рисков из-за формальностей
На упрощённой системе ошибка с КВЭДом или назначением платежа может стоить статуса. На общей – это не критично.
6. Никаких претензий по дроблению
Один ФЛП, один бизнес, один учет – и никаких вопросов от контролирующих органов. В 2026 году это, без преувеличения, один из главных аргументов.
7. Легче адаптироваться к НДС
Если правила изменятся и НДС станет обязательным для большинства – предприниматели на общей системе уже будут готовы. А вот для тех, кто на упрощенной, это может стать болезненным переходом.
Какие минусы общей системы налогообложения?
Основные недостатки:
- более высокие налоги: 18% НДФЛ + 5% военный сбор + 22% ЕСВ;
- более сложный учет;
- требования к первичным документам.
По сравнению с 5% единого налога это выглядит существенно дороже. Особенно если у вас большой оборот, но небольшая маржа.
Что еще следует знать ФЛП в Украине?
Лучшими днями для открытия ФЛП считаются первые дни месяца. И это независимо от группы физического лица-предпринимателя. Таким образом, есть время проверить все важные нюансы и не придется переплачивать налоги.
За деятельность без регистрации как ФЛП предусмотрен штраф в размере 340 гривен, а за хозяйственную деятельность без регистрации – от 17 до 34 тысяч гривен с конфискацией. При повторном нарушении штраф составляет от 34 до 85 тысяч гривен с конфискацией, а ненадлежащее ведение учета может привести к штрафу от 51 до 136 гривен.
ФЛП I, II, IV групп уплачивают военный сбор как 10% от размера минимальной зарплаты ежемесячно, то есть 864,70 гривны. Зато для III группы ФЛП сумму специального сбора исчисляют как 1% от дохода ежеквартально.
ФЛП, которые проходят военную службу, могут не платить военный сбор, единый налог, налог на доходы физических лиц и единый социальный взнос.