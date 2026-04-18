Разрешено ли бизнесу совсем не принимать оплаты картой?
Безналичная оплата – это законное право гражданина, который получает товар или услугу. Отказать в оплате карточкой могут только физические лица-предприниматели первой группы налогообложения, а также те кто использует для продажи торговые автоматы или выносную торговлю. Об этих и других случаях рассказал заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.
Среди исключений, которые могут не пользоваться оплатой карточками, есть бизнесы на территориях проведения боевых действий, оккупированных районах или в местах, которые находятся в блокаде.
Но в других ситуациях клиенту не могут запрещать платить карточкой. Ведь это фактически противоречит правам потребителя, которые защищает соответствующий Закон.
Как рассказал эксперт, отказ противоречит принципам доступности и качества обслуживания. Частые случаи могут привести к тому, что за деятельностью начнут следить органы контроля, например, налоговая.
Люди могут попытаться отстоять право на оплату карточкой. Для этого рекомендуется:
- уточнить причину отказа и зафиксировать факт;
- обратиться с жалобой для администрации.
Если это не помогает, можно подать обращение в территориальный орган Госпродпотребслужбы.
Возможность безналичной оплаты – это не вопрос выбора бизнеса, а требование закона. Ее соблюдение свидетельствует о надлежащем уровне правовой культуры, ответственность и уважение к потребителю. Именно из соблюдения таких базовых требований формируется прозрачный и справедливый рынок,
– отмечает Андрей Крейтор.
Что еще стоит знать об оплате наличными и картами?
Бизнес в Украине обязан обеспечивать возможность безналичного расчета, и отказ принимать оплату картой или отсутствие технической возможности для этого считается нарушением. За такое предусмотрены штрафы - от 1 700 до 3 400 гривен, а за повторное нарушение сумма может вырасти до 17 000 гривен.
В Украине стремительно растет доля оплат карточками. Сейчас безналичные операции составляют подавляющее большинство всех транзакций, то есть более 95%. Украинцы все реже используют наличные, зато активно оплачивают покупки в магазинах, онлайн-сервисы и переводы с карты на карту, что свидетельствует о почти полной цифровизации расчетов.