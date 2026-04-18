Какой размер военного сбора в Украине?
Правда, размер специального налога вычисляют по-разному. Детали объяснили в Государственной налоговой службе Украины.
Смотрите также Украинцев ждет налогообложение посылок до 150 евро: что говорит бизнес
Например, для наемных работников и предпринимателей на общей системе налогообложения это 5% от начисленной зарплаты или чистого годового налогооблагаемого дохода соответственно.
В свою очередь ФЛП имеют несколько иную ставку:
- I, II, IV группы – 10% от минимальной зарплаты, то есть 864,70 гривны;
- III группа – 1% от полученного дохода ежеквартально.
Обратите внимание! Итак, размер ставки зависит от соцпоказателей, установленных законом о госбюджете на 2026 год. В частности, минимальная зарплата в Украине на этот период – 8 647 гривен.
Когда ФЛП должны платить военный сбор?
Для ФЛП I, II, IV групп срок уплаты военного сбора авансовым взносом – ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца включительно (независимо от того, ли это рабочий день).
В то же время законодательство позволяет уплатить сбор за весь квартал или год наперед, но в пределах текущего отчетного периода.
Однако в случае неуплаты или просрочки предусмотрен штраф – 50% от суммы сбора. Кроме того, за каждый день просрочки (с 21 числа) начисляют пеню, в соответствии с НКУ.
Заметьте, что суммы начисленного военного сбора, в том числе и авансовые платежи, нужно обязательно отражать в налоговой декларации плательщика единого налога, которую подают:
I, II группы – один раз в год (но стоит отчитываться поквартально, если предприниматель превысил установленный лимит дохода, сменил группу налогообложения или решил отказаться от упрощенной системы);
IV группа – ежегодно не позднее 20 февраля.
Что еще стоит знать о военном сборе?
Например, благодаря военному сбору в прошлом году в общий фонд госбюджета поступило 163,6 миллиарда гривен, которые обеспечили финансирование обороны Украины в течение 22 дней.
Продолжение действия военного сбора после завершения войны предусматривали требования МВФ. В частности, в законопроекте говорилось о создании в бюджете спецфонда на оборонные нужды. Нардеп Ярослав Железняк отметил, что именно туда должны идти деньги из сбора, а не в общий фонд.