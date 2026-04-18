Какой размер военного сбора в Украине?

Правда, размер специального налога вычисляют по-разному. Детали объяснили в Государственной налоговой службе Украины.

Например, для наемных работников и предпринимателей на общей системе налогообложения это 5% от начисленной зарплаты или чистого годового налогооблагаемого дохода соответственно.

В свою очередь ФЛП имеют несколько иную ставку:

I, II, IV группы – 10% от минимальной зарплаты, то есть 864,70 гривны ;

– 10% от минимальной зарплаты, то есть ; III группа – 1% от полученного дохода ежеквартально.

Обратите внимание! Итак, размер ставки зависит от соцпоказателей, установленных законом о госбюджете на 2026 год. В частности, минимальная зарплата в Украине на этот период – 8 647 гривен.

Когда ФЛП должны платить военный сбор?

Для ФЛП I, II, IV групп срок уплаты военного сбора авансовым взносом – ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца включительно (независимо от того, ли это рабочий день).

В то же время законодательство позволяет уплатить сбор за весь квартал или год наперед, но в пределах текущего отчетного периода.

Однако в случае неуплаты или просрочки предусмотрен штраф – 50% от суммы сбора. Кроме того, за каждый день просрочки (с 21 числа) начисляют пеню, в соответствии с НКУ.

Заметьте, что суммы начисленного военного сбора, в том числе и авансовые платежи, нужно обязательно отражать в налоговой декларации плательщика единого налога, которую подают:

I, II группы – один раз в год (но стоит отчитываться поквартально, если предприниматель превысил установленный лимит дохода, сменил группу налогообложения или решил отказаться от упрощенной системы);

IV группа – ежегодно не позднее 20 февраля.

Что еще стоит знать о военном сборе?