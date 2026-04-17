Як Україну підтримують міжнародні партнери?

Про те, що відомо з візиту прем'єр-міністерки до США, пише Reuters.

Юлія Свириденко розповіла для видання, що зустріч із міністром фінансів США була для того, аби донести позицію України. Йдуться про санкції щодо Росії, які не повинні послаблювати чи скасовувати. Зокрема прем'єрка зазначила, що "Бессент підтримує Україну і виступає на її захист".

Зокрема Свириденко розповіла про ставлення США щодо санкцій.

Це була дуже дружня розмова, і він (Бессент – 24 Канал) дуже нас підтримує. Я думаю, що всі наші колеги тут, у Сполучених Штатах чудово розуміють: запобігання обходу санкцій, а також посилення санкцій – це надзвичайно важливий захід, який слід вжити, щоб послабити Росію,

– пояснила міністерка.

Водночас вона прокоментувала співпрацю з Міжнародним валютним фондом і додала, що є прогрес у питанні кредиту на 8 мільярдів доларів.

Свириденко також анонсувала візит місії Фонду до Києва у травні 2026 року. Вона пояснила, що МВФ розуміє потребу України в більшій гнучкості щодо певних вимог та підтримує це. Зокрема на пом'якшення вплинули масовані атаки Росії взимку, які "паралізували енергетичну інфраструктуру" та погіршили умови.

Крім того, Україна отримала підтримку від країн Великої сімки, які обіцяють допомогти підготуватись до наступної зими.

Міністерка прокоментувала також ситуацію в Угорщині. На думку посадовиці, вибори в країні допоможуть розблокувати 20-й пакет санкцій проти Росії та кредит від ЄС на 90 мільярдів євро. Саме проти цих ініціатив був Віктор Орбан, попередній прем'єр-міністр Угорщини.

Усі українці відчувають себе частиною родини ЄС, і я думаю, що вони заслуговують на те, щоб бути там. Тож зараз саме час рухатися швидше та прискорити нашу інтеграцію до ЄС, – додала Свириденко.

Так, вона пояснила, що зміна політичного становища в Угорщині може стати хорошим знаком для "незворотного" прагнення України до вступу в ЄС.

Зокрема прем'єр-міністерка акцентувала на підтримці американських посадовців. За її словами, було враження, що ситуація змінилася і розмови були більш конструктивними, ніж раніше.

Що відомо про підтримку Укаїни від МВФ?

Напередолні стало відомо, що Міжнародний валютний фонд може переглянути програму фінансування України. Так, перший перегляд планують на червень 2026 року, повідомили в Міністерстві фінансів.

Якщо рішення схвалять, українці зможуть отримати 686 мільйонів доларів США.

Українська сторона підтвердила відданість реалізації реформ у межах співпраці з Міжнародним валютним фондом, зокрема, задля забезпечення макрофінансової стабільності держави в умовах війни, – пояснили в Мінфіні.

Водночас наголосили, що основним питанням для обговорення на зустрічі із заступником міністра фінансів США стало зовнішнє фінансування України. За оцінками уряду та МВФ, дефіцит фінансування на 2026 – 2029 роки в Україні становитиме 136,5 мільярда. У 2026 році цей показник на рівні 52 міяльрди доларів.

Зверніть увагу! За Держбюджетом на 2026 рік Україна встановила граничний дефіцит на суму 1,9 трильйона гривень. Іншими словами, йдеться про 18,5% ВВП. Причиною є пріоритетність фінансування армії та оборони.

Саме тому, щоб забезпечити стабільність України та закрити мінімальні потреби, компенсувати дефіцит – Україна потребує 52 мільярди доларів на 2026 рік. В еквіваленті сума відповідає граничному державному дефіциту.

