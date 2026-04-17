Как Украину поддерживают международные партнеры?
О том, что известно из визита премьер-министра в США, пишет Reuters.
Юлия Свириденко рассказала для издания, что встреча с министром финансов США была для того, чтобы донести позицию Украины. Речь идет о санкциях в отношении России, которые не должны ослаблять или отменять. В частности премьер отметила, что "Бессент поддерживает Украину и выступает в ее защиту".
Это был очень дружеский разговор, и он (Бессент – 24 Канал) очень нас поддерживает. Я думаю, что все наши коллеги здесь, в Соединенных Штатах прекрасно понимают: предотвращение обхода санкций, а также усиление санкций – это очень важная мера, которую следует принять, чтобы ослабить Россию,
– объяснила министр.
В то же время она прокомментировала сотрудничество с Международным валютным фондом и добавила, что есть прогресс в вопросе кредита на 8 миллиардов долларов.
Свириденко также анонсировала визит миссии Фонда в Киев в мае 2026 года. Она объяснила, что МВФ понимает потребность Украины в большей гибкости по определенным требованиям и поддерживает это. В частности, на смягчение повлияли массированные атаки России зимой, которые "парализовали энергетическую инфраструктуру" и ухудшили условия.
Кроме того, Украина получила поддержку от стран Большой семерки, которые обещают помочь подготовиться к следующей зиме.
Министр прокомментировала также ситуацию в Венгрии. По мнению чиновницы, выборы в стране помогут разблокировать 20-й пакет санкций против России и кредит от ЕС на 90 миллиардов евро. Именно против этих инициатив был Виктор Орбан, предыдущий премьер-министр Венгрии.
Все украинцы чувствуют себя частью семьи ЕС, и я думаю, что они заслуживают того, чтобы быть там. Поэтому сейчас самое время двигаться быстрее и ускорить нашу интеграцию в ЕС, – добавила Свириденко.
Так, она объяснила, что изменение политического положения в Венгрии может стать хорошим знаком для "необратимого" стремления Украины к вступлению в ЕС.
В частности премьер-министр акцентировала на поддержке американских чиновников. По ее словам, было впечатление, что ситуация изменилась и разговоры были более конструктивными, чем раньше.
Что известно о поддержке Укаины от МВФ?
Напередодні стало известно, что Международный валютный фонд может пересмотреть программу финансирования Украины. Так, первый пересмотр планируют на июнь 2026 года, сообщили в Министерстве финансов.
Если решение одобрят, украинцы смогут получить 686 миллионов долларов США.
Украинская сторона подтвердила приверженность реализации реформ в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом, в частности, для обеспечения макрофинансовой стабильности государства в условиях войны, – объяснили в Минфине.
В то же время отметили, что основным вопросом для обсуждения на встрече с заместителем министра финансов США стало внешнее финансирование Украины. По оценкам правительства и МВФ, дефицит финансирования на 2026 – 2029 годы в Украине составит 136,5 миллиарда. В 2026 году этот показатель на уровне 52 мияльрды долларов.
Обратите внимание! По Госбюджету на 2026 год Украина установила предельный дефицит на сумму 1,9 триллиона гривен. Другими словами, речь идет о 18,5% ВВП. Причиной является приоритетность финансирования армии и обороны.
Именно поэтому, чтобы обеспечить стабильность Украины и закрыть минимальные потребности, компенсировать дефицит – Украина нуждается в 52 миллиардах долларов на 2026 год. В эквиваленте сумма соответствует предельному государственному дефициту.
Что еще нужно знать о помощи для Украины?
Что касается поддержки от МВФ, Украине важно выполнять обязательства перед Фондом, чтобы вовремя получать необходимое финансирование. Если же будут возникать недоразумения, как отмечает Сергей Кораблин, МВФ может пересмотреть отношение к стране и изменить перспективы для дальнейшего развития.
В то же время как накануне отметила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, Европа стремится поддержать Украину в то время, когда Россия хочет обострения конфликта и "больше войны". В частности известно, что в ЕС планируют разблокировать кредит на 90 миллиардов евро и все же ввести новые санкции для России. Ведь 20-й пакет ограничения представили еще 6илютого 2026 года, но он до сих пор не вступил в силу из-за того, что правительство Орбана блокировало решение.