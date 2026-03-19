Что будет с финансированием от Международного валютного фонда?

Однако рассмотрение налоговых вопросов является одним из структурных маяков в соглашении с МВФ, о чем сообщил эксперт Александр Паращий для 24 Канала.

Читайте также "Время действовать решительно": МВФ предупреждает о неожиданных шоках для экономики

Александр Паращий Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Но это не значит, что здесь не может быть компромиссов, например по налогообложению малого бизнеса. Совет МВФ утвердил новую программу, так что колебаний там нет.

Международный валютный фонд в частности больше заинтересован в той программе, чем Украина. Дело в том, что фонд получит больше денег за 4 года, чем предоставит Украине.

В то же время для Украины заем является очень дорогим. А при наличии других источников финансирования дефицита бюджета нет смысла спешить получить поддержку.

Эксперт Сергей Кораблин отмечает, что Киев должен выполнять взятые на себя обязательства, в частности четырехлетней программы с МВФ. Иначе недоразумения могут изменить отношения с донорами и перспективы их дальнейшего развития.

Сергей Кораблин Член-корреспондент НАН Украины, заместитель директора по научной работе в ГУ "Институт экономики и прогнозирования НАН Украины Не сомневается, что текущие проблемные вопросы будут урегулированы и Украина получит запланированный транш от МВФ.

Но он отметил: назвать это удачным стартом программы, согласованной лишь пару недель назад, вряд ли можно.

Обратите внимание! Украина получила первый транш от МВФ 3 марта. Об этом сообщали премьер-министр Юлия Свириденко. Речь идет о сумме 1,5 миллиарда долларов.

