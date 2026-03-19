Что будет с финансированием от Международного валютного фонда?
Однако рассмотрение налоговых вопросов является одним из структурных маяков в соглашении с МВФ, о чем сообщил эксперт Александр Паращий для 24 Канала.
Но это не значит, что здесь не может быть компромиссов, например по налогообложению малого бизнеса. Совет МВФ утвердил новую программу, так что колебаний там нет.
Международный валютный фонд в частности больше заинтересован в той программе, чем Украина. Дело в том, что фонд получит больше денег за 4 года, чем предоставит Украине.
В то же время для Украины заем является очень дорогим. А при наличии других источников финансирования дефицита бюджета нет смысла спешить получить поддержку.
Эксперт Сергей Кораблин отмечает, что Киев должен выполнять взятые на себя обязательства, в частности четырехлетней программы с МВФ. Иначе недоразумения могут изменить отношения с донорами и перспективы их дальнейшего развития.
Не сомневается, что текущие проблемные вопросы будут урегулированы и Украина получит запланированный транш от МВФ.
Но он отметил: назвать это удачным стартом программы, согласованной лишь пару недель назад, вряд ли можно.
Обратите внимание! Украина получила первый транш от МВФ 3 марта. Об этом сообщали премьер-министр Юлия Свириденко. Речь идет о сумме 1,5 миллиарда долларов.
Что еще следует знать о событиях по МВФ?
- Напомним, что народные депутаты так и не проработали изменения в налогообложении, которые требует МВФ для предоставления транша помощи. Дедлайн на обновление законодательства – конец марта текущего года.
- В то же время в среду, 18 марта, эксперты от МВФ и представители Украины начали обсуждение условий новой программы поддержки. Встречи будут продолжаться в течение следующих нескольких суток в столице.