Таким мнением с 24 Каналом поделился исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что эти средства являются одним из вариантов помощи Украине. Их предоставили по одной ключевой причине.

К теме Орбан блокирует 90 миллиардов евро, МВФ давит из-за налогов: рискует ли Украина остаться без финансирования

Почему Украине все-таки предоставили транш от МВФ?

"Европейцы видят, что у Украины в апреле 2026 года будут очень большие проблемы с финансированием социальных расходов. Поэтому они убедили директора-распорядителя Международного валютного фонда начать программу и дать первый транш без дополнительных условий", – объяснил экономист.

Важно понимать, что у МВФ нет собственных денег. Он дает средства, которые получает от доноров. Крупнейшими являются Соединенные Штаты, но это не вариант Украины, и некоторые европейские государства. В частности Германия и Франция.

Именно позиция этих стран убедила директора-распорядителя МВФ. Ведь над ним стоит наблюдательный совет, в которую входят основные доноры. Если наблюдательный совет принимает решение предоставить кредит, то директор-распорядитель не имеет другого варианта,

– подчеркнул Олег Пендзин.

Поэтому европейцы позаботились о том, чтобы Украине все-таки предоставили средства, но сделали это очень осторожно. Они не отменили принятие законодательных актов, а лишь отсрочили это до конца марта.

"Но хочу напомнить, что наш парламент, который сегодня находится в состоянии политического кризиса, провалил голосование в первом чтении простого законопроекта о налогообложении доходов украинцев, которые получают их на маркетплейсах", – добавил Олег Пендзин.

Поэтому сейчас мы получили первый транш, но для того, чтобы нам предоставляли следующие, нужно много работать и проявить политическую волю.

Что известно о помощи Украине от МВФ?