Что известно о помощи от МВФ?

Встречи Министерства финансов Украины прошли с командами Всемирного банка, МВФ и Минфина США, о чем сообщили в ведомстве.

Читайте также Повлияет на весь мир: ситуация на Ближнем Востоке "ударит" по глобальной экономике

Отмечается, что в рамках встречи с Директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером и Главой миссии МВФ в Украине Гэвином Грейем руководство Минфина обсудило прогресс в выполнении программы расширенного финансирования.

Напомним! Программа EFF на 2026-2029 годы составляет 8,1 миллиарда долларов. Совет МВФ утвердил программу в конце февраля. Об этом сообщала премьер-министр Юлия Свириденко.

Первый пересмотр программы МВФ запланирован на июнь 2026 года,



Если пересмотр будет успешным, то Украина получит 686 миллионов долларов США.

Также состоялись встречи Минфина с Министерством США. Ключевой темой во время дискуссий с заместителем министра финансов США по международным делам Фрэнсисом Бруком стало обеспечение потребностей Украины во внешнем финансировании.

Общий дефицит на 2026 – 2029 годы составляет около 136,5 миллиарда долларов США. В текущем 2026 году Украина нуждается в около 52 миллиардов долларов США международной помощи для поддержания макроэкономической стабильности и восстановления критической инфраструктуры.

Обратите внимание! Основные источники покрытия потребностей на 2026 год – это механизм ERA Loans, инструмент ЕС Ukraine Facility, программа с МВФ EFF и Ukraine Support Loan от ЕС.

А представители Украины и Всемирного банка обсудили результаты работы в 2025 году. В этом партнерстве было реализовано 27 проектов на общую сумму 34,5 миллиарда долларов США, а также подписано 13 новых соглашений.

Портфель новых проектов за прошлый год превысил 1,1 миллиарда долларов.

Обратите внимание! В то же время с 2022 года через механизмы Всемирного банка Украина привлекла более 71 миллиарда долларов США. Более 41 миллиарда долларов США, составляют безвозвратные гранты.

