Как вырос общий мировой долг?
Глобальный государственный долг с 2002 до 2025 года в целом вырос с 68% до 95% мирового ВВП, сообщает Visual Capitalist.
Однако долг разных стран мира двигался совершенно разными путями. Развитые экономики за это время накопили значительные долговые обязательства. В развивающихся, странах, тоже зафиксировали рост государственного долга.
Однако в отдельных государствах долг стабилизировался и даже снизился.
Какова ситуация в развитых странах?
В развитых странах уровень государственного долга вырос в среднем с 76% до 110% ВВП.
Наиболее заметные примеры:
- США – 125%
- Франция – 117%
- Великобритания – 103%
Особенно выделяется Япония, где долг достиг 230% ВВП. Это стало самым высоким показателем среди крупных экономик. Причинами такого роста стали:
- старение населения;
- хронические бюджетные дефициты;
- масштабные антикризисные программы поддержки экономики.
Какие долги в развивающихся странах,?
В развивающихся, странах, долг вырос с 41% до 73% ВВП.
- Китай почти вчетверо увеличил долговую нагрузку – до 96%.
- Бразилия и ЮАР также показали значительный рост.
Важно! В то же время некоторые страны смогли удержать ситуацию более стабильной или даже улучшить показатели. Например, Турция и Саудовская Аравия снизили долг до 24% и 29% соответственно.
Фото: Как вырос государственный долг стран за 20 лет / Visual Capitalist
Что прогнозирует Международный валютный фонд?
В то же время МВФ предупреждает, что из-за последствий войны в Иране мировой государственный долг может вырасти быстрее, чем ожидалось. Он может достичь 100% мирового ВВП уже в 2029 году, то есть на год раньше предыдущего прогноза.
Ближневосточный конфликт может дополнительно ухудшить состояние госфинансов из-за роста цен на продовольствие и топливо, ужесточение финансовых условий, снижение экономической активности и увеличение оборонных расходов,
– говорится в докладе Fiscal Monitor.
Последний раз такой высокий уровень мирового долга был после Второй мировой войны.
По оценкам МВФ, больше всего к общему долгу добавят ведущие экономики мира. Ожидается, что США и Китай особенно способствуют его росту до 2029 года:
- госдолг США может вырасти до 135,5% ВВП;
- долг Китая, вероятно, увеличится до 120,3% ВВП.
Заметьте! В странах еврозоны уровень государственного долга, как прогнозируют специалисты, также вырастет – до 89% ВВП в 2029 году.
Что известно о государственном долге Украины?
По состоянию на конец марта 2026 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины составлял около 9,2 триллиона гривен. Основную часть этой суммы, около трех четвертей, формируют внешние заимствования от иностранных правительств и международных финансовых организаций.
Как пояснил в комментарии 24 Каналу экономист Олег Гетман, на фоне полномасштабной войны украинская экономика продолжает работать под значительной финансовой нагрузкой. По его оценкам, в 2026 году государственный долг Украины превысит отметку 100% ВВП, однако не существенно – примерно на уровне 105% ВВП.
В то же время эксперт уверен, что такая ситуация не является критической. По его словам, значительная часть обязательств имеет отсроченные выплаты, а погашение основного долга рассчитано на долгосрочную перспективу – 20 – 30 лет.
Однако Международный валютный фонд в своих прогнозах отмечает, что долговая нагрузка Украины может вырасти еще больше – до 137% ВВП в 2027 году.