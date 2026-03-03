Что известно о сумме Государственного долга Украины в 2026 году?

В частности, в январе объем государственного и гарантированного государством долга увеличился на 169,92 миллиарда гривен (1,67 миллиарда долларов США), о чем сообщил Минфин 3 марта.

Государственный внешний долг составляет 6 941,1 миллиарда гривен (75,34%) или 162 миллиарда долларов США:

Государственный внутренний долг – 1 992,65 миллиарда гривен (21,63%) или 46,5 миллиарда долларов США;

Гарантированный государством долг – 278,84 миллиарда гривен (3,03%) или 6,51 миллиарда долларов США.

Рост был обусловлен в частности повышением государственного внешнего долга в результате поступления льготного финансирования от международных партнеров в рамках ERA, а также переоценкой валютных обязательств из-за изменения обменных курсов.

В то же время обслуживание и погашение обязательств, привлеченных в рамках механизма ERA, предполагается осуществлять за счет будущих доходов от замороженных российских активов,

– отметили в ведомстве.

Гарантированный государством долг в январе увеличился на 2,16 миллиарда гривен:

гарантированный внешний долг увеличился на 3,73 миллиарда гривен до 216,12 миллиарда гривен;

гарантированный внутренний долг уменьшился на 1,56 миллиарда гривен до 62,73 миллиарда гривен.

В структуре кредиторов преобладают льготные займы, полученные от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств – 65,9%.

Напомним! По состоянию на 31 декабря 2025 года общая сумма госдолга составляла 9,04 миллиарда гривен, что составляет 213,3 миллиарда долларов США. Об этом сообщали в Министерстве финансов.

Что еще известно о долге Украины?