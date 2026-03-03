Що відомо про суму Державного боргу України у 2026 році?

Зокрема у січні обсяг державного та гарантованого державою боргу збільшився на 169,92 мільярда гривень (1,67 мільярда доларів США), про що повідомив Мінфін 3 березня.

Державний зовнішній борг становить 6 941,1 мільярда гривень (75,34%) або 162 мільярди доларів США:

Державний внутрішній борг – 1 992,65 мільярда гривень (21,63%) або 46,5 мільярда доларів США;

Гарантований державою борг – 278,84 мільярда гривень (3,03%) або 6,51 мільярда доларів США.

Зростання було зумовлене зокрема підвищенням державного зовнішнього боргу внаслідок надходження пільгового фінансування від міжнародних партнерів у межах ERA, а також переоцінкою валютних зобов’язань через зміну обмінних курсів.

Водночас обслуговування та погашення зобов’язань, залучених у межах механізму ERA, передбачається здійснювати за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських активів,

– зазначили у відомстві.

Гарантований державою борг у січні збільшився на 2,16 мільярда гривень:

гарантований зовнішній борг збільшився на 3,73 мільярда гривень до 216,12 мільярда гривень;

гарантований внутрішній борг зменшився на 1,56 мільярда гривень до 62,73 мільярда гривень.

У структурі кредиторів переважають пільгові позики, отримані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав – 65,9%.

Нагадаємо! Станом на 31 грудня 2025 року загальна сума Держборгу становила 9,04 мільярди гривень, що становить 213,3 мільярда доларів США. Про це повідомляли у Міністерстві фінансів.

Що ще відомо про борг України?