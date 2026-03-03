Що відомо про суму Державного боргу України у 2026 році?
Зокрема у січні обсяг державного та гарантованого державою боргу збільшився на 169,92 мільярда гривень (1,67 мільярда доларів США), про що повідомив Мінфін 3 березня.
Читайте також Україна живе з величезними боргами: хто найбільше кредитує та чи є шанси не повертати гроші
Державний зовнішній борг становить 6 941,1 мільярда гривень (75,34%) або 162 мільярди доларів США:
- Державний внутрішній борг – 1 992,65 мільярда гривень (21,63%) або 46,5 мільярда доларів США;
- Гарантований державою борг – 278,84 мільярда гривень (3,03%) або 6,51 мільярда доларів США.
Зростання було зумовлене зокрема підвищенням державного зовнішнього боргу внаслідок надходження пільгового фінансування від міжнародних партнерів у межах ERA, а також переоцінкою валютних зобов’язань через зміну обмінних курсів.
Водночас обслуговування та погашення зобов’язань, залучених у межах механізму ERA, передбачається здійснювати за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських активів,
– зазначили у відомстві.
Гарантований державою борг у січні збільшився на 2,16 мільярда гривень:
- гарантований зовнішній борг збільшився на 3,73 мільярда гривень до 216,12 мільярда гривень;
- гарантований внутрішній борг зменшився на 1,56 мільярда гривень до 62,73 мільярда гривень.
У структурі кредиторів переважають пільгові позики, отримані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав – 65,9%.
Нагадаємо! Станом на 31 грудня 2025 року загальна сума Держборгу становила 9,04 мільярди гривень, що становить 213,3 мільярда доларів США. Про це повідомляли у Міністерстві фінансів.
Що ще відомо про борг України?
- Міжнародний валютний фонд попереджає, що Державний борг України може зрости до 137% ВВП у 2027 році. Водночас для стабільності країни гранична норма – це 68% ВВП.
- МВФ прогнозує, що вже на кінець 2026 року Держборг сягне 122,6% ВВП. Тому слід вжити заходів, аби уникнути критичної ситуації.