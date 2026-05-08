Як зріс загальний світовий борг?

Глобальний державний борг з 2002 до 2025 роки загалом зріс із 68% до 95% світового ВВП, повідомляє Visual Capitalist.

Однак борг різних країн світу рухався абсолютно різними шляхами. Розвинені економіки за цей час накопичили значні боргові зобов’язання. У країнах, що розвиваються, теж зафіксували зростання державного боргу.

Однак в окремих державах борг стабілізувався та навіть знизився.

Яка ситуація у розвинених країнах?

У розвинених країнах рівень державного боргу зріс у середньому з 76% до 110% ВВП.

Найбільш помітні приклади:

США – 125%

Франція – 117%

Велика Британія – 103%

Особливо виділяється Японія, де борг сягнув 230% ВВП. Це стало найвищим показником серед великих економік. Причинами такого зростання стали:

старіння населення;

хронічні бюджетні дефіцити;

масштабні антикризові програми підтримки економіки.

Які борги у країнах, що розвиваються?

У країнах, що розвиваються, борг зріс із 41% до 73% ВВП.

Китай майже вчетверо збільшив боргове навантаження – до 96%.

Бразилія та ПАР також показали значне зростання.

Важливо! Водночас деякі країни змогли утримати ситуацію стабільнішою або навіть покращити показники. Наприклад, Туреччина та Саудівська Аравія знизили борг до 24% і 29% відповідно.

Фото: Як зріс державний борг країн за 20 років / Visual Capitalist

Що прогнозує Міжнародний валютний фонд?

Водночас МВФ попереджає, що через наслідки війни в Ірані світовий державний борг може зрости швидше, ніж очікувалося. Він може досягти 100% світового ВВП вже у 2029 році, тобто на рік раніше за попередній прогноз.

Близькосхідний конфлікт може додатково погіршити стан держфінансів через зростання цін на продовольство і паливо, посилення фінансових умов, зниження економічної активності та збільшення оборонних витрат,

– йдеться в доповіді Fiscal Monitor.

Востаннє такий високий рівень світового боргу був після Другої світової війни.

За оцінками МВФ, найбільше до загального боргу додадуть провідні економіки світу. Очікується, що США та Китай особливо домажуть його зростанню до 2029 року:

держборг США може зрости до 135,5% ВВП;

борг Китаю, ймовірно, збільшиться до 120,3% ВВП.

Зауважте! У країнах єврозони рівень державного боргу, як прогнозують фахівці, також зросте – до 89% ВВП в 2029 році.

Що відомо про державний борг України?

Станом на кінець березня 2026 року сукупний державний і гарантований державою борг України становив близько 9,2 трильйона гривень. Основну частину цієї суми, близько трьох чвертей, формують зовнішні запозичення від іноземних урядів та міжнародних фінансових організацій.

Як пояснив в коментарі 24 Каналу економіст Олег Гетман, на тлі повномасштабної війни українська економіка продовжує працювати під значним фінансовим навантаженням. За його оцінками, у 2026 році державний борг України перевищить позначку 100% ВВП, однак не суттєво – приблизно на рівні 105% ВВП.

Водночас експерт упевнений, що така ситуація не є критичною. За його словами, значна частина зобов’язань має відстрочені виплати, а погашення основного боргу розраховане на довгострокову перспективу – 20 – 30 років.

Однак Міжнародний валютний фонд у своїх прогнозах зазначає, що боргове навантаження України може зрости ще більше – до 137% ВВП у 2027 році.