Що говорять у Єврокомісії щодо кредиту?

Про це розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Брюсселі після зустрічі європейських лідерів, пише "Європейська правда".

Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії Позика залишається заблокованою, оскільки один лідер (прем’єр Угорщини Віктор Орбан – 24 Канал) не дотримується свого слова. Але дозвольте мені повторити те, що я вже сказала в Києві. Ми виконаємо це так чи інакше.

Очільниця Єврокомісії нагадала, що рішення щодо надання кредиту Україні на 2026 – 2028 роки на 90 мільярдів євро підтримали всі європейські лідери на засідання Євроради ще у грудні 2025 року.

Тоді три країни заявили, що не візьмуть участі у гарантуванні кредиту, але й не ставитимуть палки в колеса для його надання Україні. Цю умову прийняли інші країни блоку. Тому фон дер Ляєн закликала чітко дотримуватися цих позицій.

Водночас вона визнала, що зараз Євросоюз має вирішити "складні завдання", щоб виконати свої обіцянки.

Але сьогодні ми зміцнили нашу рішучість. Це була дуже хороша Європейська Рада,

– резюмувала голова ЄК.

Зауважте! На саміті ЄС у грудні минулого року європейські лідери погодили, що три країни не братимуть участі у наданні допомоги Києву – Угорщина, Словаччина та Чехія. Тобто ЄС профінансує кредит на 90 мільярдів шляхом запозичень під гарантії країн блоку, за винятком цих трьох його членів,

Що говорять інші лідери щодо кредиту?

Президент Франції Емануель Макрон теж вважає, що спільні домовленості країн Євросоюзу, досягнуті на засіданні Євроради у грудні, мають бути виконані.

Він наголосив, що не потрібно шукати інших варіантів, адже ЄС має чітко продемонструвати, що йому можна довіряти.

Для мене немає плану Б, бо план А має бути виконаний. Від цього залежить довіра до Ради,

– зауважив Макрон.

Французький лідер додав, що лідери держав зобов'язані виконувати рішення, які вони вже погодили. Адже в іншому випадку проведення самітів певною мірою взагалі втрачає сенс.

Одностайна домовленість Європейської ради від грудня минулого року щодо кредиту Україні в розмірі 90 мільярдів євро має бути дотримана та реалізована без зволікань, відповідно до принципів лояльної співпраці,

– зазначив він.

Зауважте! Окремо Макрон подякував президенту України Володимиру Зеленському за його згоду на те, щоб місія ЄС попрацювала в Україні щодо ремонту нафтопроводу "Дружба", який став каменем спотикання у питанні надання кредиту.

Чому Угорщина блокує кредит для України?