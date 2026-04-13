Як на Європу вплинула війна в Ірані?

Мова йде про додаткові 22 мільярди євро на імпорт енергоресурсів, про що повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії З початку конфлікту 44 дні тому наші витрати на імпорт викопного палива збільшилися на понад 22 мільярди євро.

Очільниця Єврокомісії зазначила, що навіть у випадку швидкого завершення війни перебої з постачанням енергоресурсів з Перської затоки ще триватимуть. Тому Колегія комісарів ЄС обговорила низку заходів реагування на кризу.

Вони будуть представлені лідерам держав-членів Євросоюзу на неформальному засіданні Європейської Ради на Кіпрі наступного тижня.

Серед негайних заходів забезпечення надійної координації між державами-членами щодо:

закупівлі газу та заповнення газових сховищ;

щодо екстреного вивільнення запасів нафти.

Також до негайних заходів відносяться підходи держав-членів до заходів захисту вразливих верств та секторів від зростання цін на енергоносії. Заходи повинні бути цільовими та тимчасовими.

Ще один важливий елемент – шляхи зменшення попиту на енергоресурси з повагою до вільного вибору споживачів.

Крім того, Європейська комісія закликає до структурних заходів для зниження цін на енергоносії.

Нагадаємо! У Європі знову зросли ціни на газ. Про це писали у Bloomberg. Вартість підскочила на 18% – до 51,30 євро за мегават-годину. І це все на тлі заяв Дональда Трампа.

