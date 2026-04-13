Як на Європу вплинула війна в Ірані?
Мова йде про додаткові 22 мільярди євро на імпорт енергоресурсів, про що повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
З початку конфлікту 44 дні тому наші витрати на імпорт викопного палива збільшилися на понад 22 мільярди євро.
Очільниця Єврокомісії зазначила, що навіть у випадку швидкого завершення війни перебої з постачанням енергоресурсів з Перської затоки ще триватимуть. Тому Колегія комісарів ЄС обговорила низку заходів реагування на кризу.
Вони будуть представлені лідерам держав-членів Євросоюзу на неформальному засіданні Європейської Ради на Кіпрі наступного тижня.
Серед негайних заходів забезпечення надійної координації між державами-членами щодо:
- закупівлі газу та заповнення газових сховищ;
- щодо екстреного вивільнення запасів нафти.
Також до негайних заходів відносяться підходи держав-членів до заходів захисту вразливих верств та секторів від зростання цін на енергоносії. Заходи повинні бути цільовими та тимчасовими.
Ще один важливий елемент – шляхи зменшення попиту на енергоресурси з повагою до вільного вибору споживачів.
Крім того, Європейська комісія закликає до структурних заходів для зниження цін на енергоносії.
У Європі знову зросли ціни на газ. Вартість підскочила на 18% – до 51,30 євро за мегават-годину.
Що ще слід знати про чинну ситуацію?
За перші 10 днів конфлікту Європейському Союзу довелося сплатити додаткові 3 мільярди євро на імпорт викопного палива. Про це стало відомо ще у березні.
За короткий час ціни на газ зросли на 50%. Водночас вартість нафти збільшилась на 27%.