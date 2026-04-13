У дописі на Х Центральне командування США навіть вказало точну дату та час початку блокади. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

США заблокують Ормузьку протоку: коли це відбудеться і чи є винятки?

За даними американського командування, блокада Ормузької протоки – "всього морського руху, що входить і виходить з іранських портів" – розпочнеться 13 квітня зранку. За київським часом це буде 17 година.

Блокада стосуватиметься усіх суден, які прямують до чи з портів Ірану, враховуючи береги Перської й Оманської заток. Свободі судноплавства з неіранських портів США не перешкоджатимуть.

Відтак бачимо, що протистояння на Близькому Сході триває. А поки що, як раніше член експертної ради Центру громадянських свобод В'ячеслав Ліхачов розповідав 24 Каналу, Дональд Трамп намагається подавати за перемогу те, що перемогою не є.

Що передувало заяві США про блокаду Ормузької протоки?