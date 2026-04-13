Как на Европу повлияла война в Иране?

Речь идет о дополнительных 22 миллиардах евро на импорт энергоресурсов, о чем сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен Президент Еврокомиссии С начала конфликта 44 дня назад наши расходы на импорт ископаемого топлива увеличились более чем на 22 миллиарда евро.

Руководительница Еврокомиссии отметила, что даже в случае быстрого завершения войны перебои с поставками энергоресурсов из Персидского залива еще будут продолжаться. Поэтому Коллегия комиссаров ЕС обсудила ряд мер реагирования на кризис.

Они будут представлены лидерам государств-членов Евросоюза на неформальном заседании Европейского Совета на Кипре на следующей неделе.

Среди неотложных мер обеспечение надежной координации между государствами-членами по:

закупки газа и заполнения газовых хранилищ;

по экстренному высвобождению запасов нефти.

Также к неотложным мерам относятся подходы государств-членов к мерам защиты уязвимых слоев и секторов от роста цен на энергоносители. Меры должны быть целевыми и временными.

Еще один важный элемент – пути уменьшения спроса на энергоресурсы с уважением к свободному выбору потребителей.

Кроме того, Европейская комиссия призывает к структурным мерам для снижения цен на энергоносители.

В Европе снова выросли цены на газ. Об этом писали в Bloomberg. Стоимость подскочила на 18% – до 51,30 евро за мегаватт-час. И это все на фоне заявлений Дональда Трампа.

