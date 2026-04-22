Об этом говорится в материале Politico.

Что запланировал Мадьяр?

Петер Мадьяр заявил, что намерен укреплять связи с соседними государствами, прежде всего с Австрией, опираясь на тесные экономические контакты и общую историю, связанную с Австро-Венгерской империей конца XIX века.

Когда-то мы были одной страной, а Австрия является ключевым экономическим партнером Венгрии. Я хотел бы укрепить отношения между Венгрией и Австрией по историческим, а также культурным и экономическим причинам,

– сказал Мадьяр после победы над Виктором Орбаном.

В Politico отмечают, что Мадьяр победил на выборах, в частности благодаря обещанию перезагрузить отношения Венгрии с ЕС.

В то же время он видит это как часть более широкой стратегии – формирования более влиятельного блока стран Центральной Европы под руководством идеологически близких правых лидеров. По мнению Мадьяра, эти государства объединяют общие культурные ориентиры, экономические интересы и консервативные подходы к вопросам – от миграции до энергетики.

Будущий лидер Венгрии уже очертил возможные шаги для реализации идеи центральноевропейского блока.

В частности, на недавней пресс-конференции он предложил совместить Вышеградскую группу – неформальное объединение Венгрии, Польши, Чехии и Словакии – со Славковским форматом сотрудничества, в который входят Австрия, Чехия и Словакия.

Я считаю, что это отвечает интересам каждой страны, включая Австрию и Венгрию. Поэтому надеюсь, что нам удастся продвинуться в этом направлении,

– отметил Мадьяр.

Как свидетельство этой стратегии, Мадьяр заявил, что свои первые зарубежные визиты на посту главы правительства в начале мая осуществит в Варшаву и Вену.

Хотя Мадьяр называет Австрию более естественным союзником, он также может позаимствовать опыт польского премьера Дональда Туска, в частности в восстановлении либеральной демократии после периода популистского правления и разблокировании средств ЕС, замороженных из-за замечаний относительно верховенства права.

Среди ключевых приоритетов Мадьяра – доступ к 18 миллиардам евро заблокированных европейских фондов, привлечение еще 16 миллиардов евро оборонных кредитов ЕС, а также отмена ежедневного штрафа в 1 миллион евро, наложенного на Венгрию за невыполнение миграционного законодательства Евросоюза.

Какова позиция Мадьяра по Украине?