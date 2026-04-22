Об этом говорится в материале Politico.
Что запланировал Мадьяр?
Петер Мадьяр заявил, что намерен укреплять связи с соседними государствами, прежде всего с Австрией, опираясь на тесные экономические контакты и общую историю, связанную с Австро-Венгерской империей конца XIX века.
Когда-то мы были одной страной, а Австрия является ключевым экономическим партнером Венгрии. Я хотел бы укрепить отношения между Венгрией и Австрией по историческим, а также культурным и экономическим причинам,
– сказал Мадьяр после победы над Виктором Орбаном.
В Politico отмечают, что Мадьяр победил на выборах, в частности благодаря обещанию перезагрузить отношения Венгрии с ЕС.
В то же время он видит это как часть более широкой стратегии – формирования более влиятельного блока стран Центральной Европы под руководством идеологически близких правых лидеров. По мнению Мадьяра, эти государства объединяют общие культурные ориентиры, экономические интересы и консервативные подходы к вопросам – от миграции до энергетики.
Будущий лидер Венгрии уже очертил возможные шаги для реализации идеи центральноевропейского блока.
В частности, на недавней пресс-конференции он предложил совместить Вышеградскую группу – неформальное объединение Венгрии, Польши, Чехии и Словакии – со Славковским форматом сотрудничества, в который входят Австрия, Чехия и Словакия.
Я считаю, что это отвечает интересам каждой страны, включая Австрию и Венгрию. Поэтому надеюсь, что нам удастся продвинуться в этом направлении,
– отметил Мадьяр.
Как свидетельство этой стратегии, Мадьяр заявил, что свои первые зарубежные визиты на посту главы правительства в начале мая осуществит в Варшаву и Вену.
Хотя Мадьяр называет Австрию более естественным союзником, он также может позаимствовать опыт польского премьера Дональда Туска, в частности в восстановлении либеральной демократии после периода популистского правления и разблокировании средств ЕС, замороженных из-за замечаний относительно верховенства права.
Среди ключевых приоритетов Мадьяра – доступ к 18 миллиардам евро заблокированных европейских фондов, привлечение еще 16 миллиардов евро оборонных кредитов ЕС, а также отмена ежедневного штрафа в 1 миллион евро, наложенного на Венгрию за невыполнение миграционного законодательства Евросоюза.
Какова позиция Мадьяра по Украине?
Недавно Петер Мадьяр прокомментировал вопрос возможного возобновления транспортировки нефти через "Дружбу" и обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Политик заявил, что этот вопрос – не является игрой. И если "Дружба" подходит для транспортировки нефти, то Зеленский должен запустить ее, как обещал.
Кроме того, политик сказал, что если транспортировка нефти снова начнется, то для Будапешта не будет причин блокировать кредит на 90 миллиардов евро для Украины.
Между тем кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в эфире 24 Канала отметил, что новое правительство в Венгрии будет идти на сближение с украинской властью. В то же время, по его словам, и Киеву придется приложить усилия, чтобы вывести из затянувшегося кризиса отношения с Будапештом.