Про це йдеться в матеріалі Politico.

Що запланував Мадяр?

Петер Мадяр заявив, що має намір зміцнювати зв'язки з сусідніми державами, насамперед з Австрією, спираючись на тісні економічні контакти та спільну історію, пов'язану з Австро-Угорською імперією кінця ХІХ століття.

Колись ми були однією країною, а Австрія є ключовим економічним партнером Угорщини. Я хотів би зміцнити відносини між Угорщиною та Австрією з історичних, а також культурних і економічних причин,

– сказав Мадяр після перемоги над Віктором Орбаном.

У Politico зазначають, що Мадяр переміг на виборах, зокрема завдяки обіцянці перезавантажити відносини Угорщини з ЄС.

Водночас він бачить це як частину ширшої стратегії – формування більш впливового блоку країн Центральної Європи під проводом ідеологічно близьких правих лідерів. На думку Мадяра, ці держави об'єднують спільні культурні орієнтири, економічні інтереси та консервативні підходи до питань – від міграції до енергетики.

Майбутній лідер Угорщини вже окреслив можливі кроки для реалізації ідеї центральноєвропейського блоку.

Зокрема, на нещодавній пресконференції він запропонував поєднати Вишеградську групу – неформальне об'єднання Угорщини, Польщі, Чехії та Словаччини – зі Славковським форматом співпраці, до якого входять Австрія, Чехія та Словаччина.

Я вважаю, що це відповідає інтересам кожної країни, включно з Австрією та Угорщиною. Тож сподіваюся, що нам вдасться просунутися в цьому напрямку,

– зазначив Мадяр.

Як свідчення цієї стратегії, Мадяр заявив, що свої перші закордонні візити на посаді глави уряду на початку травня здійснить до Варшави та Відня.

Хоча Мадяр називає Австрію більш природним союзником, він також може запозичити досвід польського прем'єра Дональда Туска, зокрема у відновленні ліберальної демократії після періоду популістського правління та розблокуванні коштів ЄС, заморожених через зауваження щодо верховенства права.

Серед ключових пріоритетів Мадяра – доступ до 18 мільярдів євро заблокованих європейських фондів, залучення ще 16 мільярдів євро оборонних кредитів ЄС, а також скасування щоденного штрафу в 1 мільйон євро, накладеного на Угорщину за невиконання міграційного законодавства Євросоюзу.

Яка позиція Мадяра щодо України?