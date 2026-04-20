На це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу вказав американський професор Скотт Лукас, додавши, що Орбан прагнув взяти під контроль судову гілку, ЗМІ, пригнітити інакомислення в Угорщині.

Дивіться також Усе може різко змінитись: як Мадяр ставиться до України та що буде з допомогою від ЄС

Мадяр переміг на виборах в Угорщині: чого очікувати Україні?

Американський професор зауважив, що мало хто здивувався, що опозиційна "Тиса" перемогла, але поставало питання, чи є в Орбана спосіб завдяки маніпуляціям на виборчих округах чи втручанню у результати голосування затриматися при владі. Він не тільки не змін зберегти свою посаду, а й виявилося, що партія Мадяра "Тиса" здобула конституційну більшість у парламенті – 2/3 місць.

Вона може без спротиву скасувати всі закони епохи Орбана, які почали руйнувати угорську систему. Думаю, що для угорців це відправна точка, але для Києва та європейської безпеки це не значить, що Мадяр буде підтримувати все, що стосується України та її протидії Росії,

– вважає Лукас.

Зі слів професора США, в якості відправної точки це знімає блокаду Угорщини у питанні виділення для України кредиту від ЄС у розмірі 90 мільярдів євро, це рішення Орбан блокував з грудня. Він прогнозує, що тепер буде менший спротив країни щодо введення санкцій проти Росії. Однак рано робити остаточні висновки, бо цю тему Мадяр на своїх післявиборчій пресконференції не порушив.

На думку американського професора, зміна влади в Угорщині не означатиме пришвидшення процесу вступу України до ЄС. Щодо цього лідер партії "Тиса" вже висловився.

Однак загалом результати виборів в Угорщині та перемога Мадяра для Європи руйнує тезу про те, що у Кремля є свій союзник всередині європейського блоку. Хоча, звісно, досі ще є при владі Фіцо, прем'єр Словаччини, але ця країна, зі слів Скотта Лукаса, такої значущої ролі як Угорщина не має.

"Орбан був частиною мережі прорадикальних політиків, які фактично межували з авторитаризмом. Він був тісно пов'язаний з табором Трампа в США, іншими ультраправими партіями по всій Європі. Якби він переміг, це було б розцінено як знак того, що хвилю крайнього правого популізму неможливо зупинити", – підсумував Лукас.

Зауважте! Голова Інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що Мадяр першочергово зосередиться на внутрішніх питаннях Угорщини, зокрема стосовно санкцій, роботи нафтопроводу "Дружба", але точно не на темі України. До того ж йому доведеться здійснити велику роботу для перезавантаження угорського уряду, адже Орбан за 16 років створив багаторівневу систему, де всюди є його люди.

Які заяви зробив Петер Мадяр?