Про це пишуть Sky News та Euractive.

Дивіться також Орбан уперше виступив із заявою після розгромної поразки на виборах

Чи ув'язнять Орбана?

Петер Мадяр підкреслив, що завдання прем'єра – забезпечити незалежність судів, а не вирішувати, хто має бути покараний. Саме суди будуть розслідувати злочини та визначати, яку відповідальність за них понесуть.

Не моя робота говорити, хто потрапить до в'язниці, а хто ні,

– сказав Мадяр.

За його словами, Угорщину "пограбували, зробили найбіднішою та найкорумпованішою країною в ЄС". Тому Мадяр пообіцяв приєднати Угорщину до Європейської прокуратури, що стане одним з перших кроків нового уряду. Це дозволить слідчим ЄС розслідувати справи про шахрайство та корупцію за часів уряду Віктора Орбана.

У чому звинувачують Орбана?

Такий намір відрізняється від політики Орбана, який раніше відмовлявся від приєднання до прокуратури. Мовляв, це розширить владу Брюсселя за рахунок суверенітету країни. Водночас критики Орбана вважають, що це було пов'язано зі звинуваченнями його в тому, що кошти ЄС йшли до бізнес-мереж, пов'язаних з ним.

14% усіх коштів з державних тендерів надійшли до 42 компаній, що належать 13 соратникам Орбана. Це понад 28 мільярдів євро державних тендерів з 2010 року,

– додає Euractive.

Союзники Орбана звинуватили Мадяра у "зраді національних інтересів". А в Брюссельському відділенні аналітичного центру МСС, пов'язаному з партією "Фідес", припускають, що Мадяр "планує суттєво пристосуватися до диктату Брюсселя".

Зокрема, Віктора Орбана звинувачують у корупції через статки його давнього знайомого Лорінца Месароша. Припускають, що він став одним з найбагатших у країні завдяки державним контрактам.

"Як сталося, що він став уп'ятеро багатшим за британську королівську родину? Ця людина, яка не вміє читати й писати, яка ледве може говорити", – наголосив Петер Мадяр.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок повідомив 24 Каналу, що підтримка Орбана зі сторони Трампа нашкодила американському президенту. Адже протести про партії "Фідес" посилились, а позиції Трампа в Європі послабляться.

