На это в эксклюзивном интервью 24 Каналу указал американский профессор Скотт Лукас, добавив, что Орбан стремился взять под контроль судебную ветвь, СМИ, подавить инакомыслие в Венгрии.

Смотрите также Все может резко измениться: как Мадьяр относится к Украине и что будет с помощью от ЕС

Мадьяр победил на выборах в Венгрии: чего ожидать Украине?

Американский профессор отметил, что мало кто удивился, что оппозиционная "Тиса" победила, но возникал вопрос, есть ли у Орбана способ благодаря манипуляциям на избирательных округах или вмешательству в результаты голосования задержаться у власти. Он не только не смог сохранить свою должность, но и оказалось, что партия Мадьяра "Тиса" получила конституционное большинство в парламенте – 2/3 мест.

Она может без сопротивления отменить все законы эпохи Орбана, которые начали разрушать венгерскую систему. Думаю, что для венгров это отправная точка, но для Киева и европейской безопасности это не значит, что Мадьяр будет поддерживать все, что касается Украины и ее противодействия России,

– считает Лукас.

По словам профессора США, в качестве отправной точки это снимает блокаду Венгрии в вопросе выделения для Украины кредита от ЕС в размере 90 миллиардов евро, это решение Орбан блокировал с декабря. Он прогнозирует, что теперь будет меньшее сопротивление страны по введению санкций против России. Однако рано делать окончательные выводы, потому что эту тему Мадьяр на своей послевыборной пресс-конференции не поднял.

По мнению американского профессора, смена власти в Венгрии не будет означать ускорения процесса вступления Украины в ЕС. По этому поводу лидер партии "Тиса" уже высказался.

Однако в целом результаты выборов в Венгрии и победа Мадьяра для Европы разрушает тезис о том, что у Кремля есть свой союзник внутри европейского блока. Хотя, конечно, до сих пор еще у власти Фицо, премьер Словакии, но эта страна, по словам Скотта Лукаса, такой значимой роли как Венгрия не имеет.

"Орбан был частью сети прорадикальных политиков, которые фактически граничили с авторитаризмом. Он был тесно связан с лагерем Трампа в США, другими ультраправыми партиями по всей Европе. Если бы он победил, это было бы расценено как знак того, что волну крайнего правого популизма невозможно остановить", – подытожил Лукас.

Заметьте! Председатель Института мировой политики Виктор Шлинчак считает, что Мадьяр в первую очередь сосредоточится на внутренних вопросах Венгрии, в частности относительно санкций, работы нефтепровода "Дружба", но точно не на теме Украины. К тому же ему придется проделать большую работу для перезагрузки венгерского правительства, ведь Орбан за 16 лет создал многоуровневую систему, где везде есть его люди.

Какие заявления сделал Петер Мадьяр?