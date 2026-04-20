На это в эксклюзивном интервью 24 Каналу указал американский профессор Скотт Лукас, добавив, что Орбан стремился взять под контроль судебную ветвь, СМИ, подавить инакомыслие в Венгрии.
Мадьяр победил на выборах в Венгрии: чего ожидать Украине?
Американский профессор отметил, что мало кто удивился, что оппозиционная "Тиса" победила, но возникал вопрос, есть ли у Орбана способ благодаря манипуляциям на избирательных округах или вмешательству в результаты голосования задержаться у власти. Он не только не смог сохранить свою должность, но и оказалось, что партия Мадьяра "Тиса" получила конституционное большинство в парламенте – 2/3 мест.
Она может без сопротивления отменить все законы эпохи Орбана, которые начали разрушать венгерскую систему. Думаю, что для венгров это отправная точка, но для Киева и европейской безопасности это не значит, что Мадьяр будет поддерживать все, что касается Украины и ее противодействия России,
– считает Лукас.
По словам профессора США, в качестве отправной точки это снимает блокаду Венгрии в вопросе выделения для Украины кредита от ЕС в размере 90 миллиардов евро, это решение Орбан блокировал с декабря. Он прогнозирует, что теперь будет меньшее сопротивление страны по введению санкций против России. Однако рано делать окончательные выводы, потому что эту тему Мадьяр на своей послевыборной пресс-конференции не поднял.
По мнению американского профессора, смена власти в Венгрии не будет означать ускорения процесса вступления Украины в ЕС. По этому поводу лидер партии "Тиса" уже высказался.
Однако в целом результаты выборов в Венгрии и победа Мадьяра для Европы разрушает тезис о том, что у Кремля есть свой союзник внутри европейского блока. Хотя, конечно, до сих пор еще у власти Фицо, премьер Словакии, но эта страна, по словам Скотта Лукаса, такой значимой роли как Венгрия не имеет.
"Орбан был частью сети прорадикальных политиков, которые фактически граничили с авторитаризмом. Он был тесно связан с лагерем Трампа в США, другими ультраправыми партиями по всей Европе. Если бы он победил, это было бы расценено как знак того, что волну крайнего правого популизма невозможно остановить", – подытожил Лукас.
Заметьте! Председатель Института мировой политики Виктор Шлинчак считает, что Мадьяр в первую очередь сосредоточится на внутренних вопросах Венгрии, в частности относительно санкций, работы нефтепровода "Дружба", но точно не на теме Украины. К тому же ему придется проделать большую работу для перезагрузки венгерского правительства, ведь Орбан за 16 лет создал многоуровневую систему, где везде есть его люди.
Какие заявления сделал Петер Мадьяр?
Будущий премьер-министр Венгрии анонсировал возобновление работы трубопровода "Дружба", озвучив, что это может произойти на следующей неделе. Он не функционирует с января 2026 года в результате повреждений во время российского обстрела.
Ранее Мадьяр уверял, что как только нефтепровод снова заработает Венгрия снимет вето на выделение 90-миллиардного кредита от ЕС для Украины. Первый транш европейцы планировали передать во втором квартале 2026 года.
Победитель парламентских выборов в Венгрии заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз. Он отметил, что абсурдно принимать в состав ЕС страну, которая сейчас находится в состоянии войны. Мадьяр добавил, что если Украина пройдет все процедурные этапы, то в Венгрии инициируют референдум, на котором граждане смогут проголосовать относительно членства Украины в ЕС.
Лидер партии "Тиса" высказался о том, что намерен присоединить Венгрию к Европейской прокуратуре, чтобы расследовать дела о коррупции во времена правительства Орбана. Он отметил, что его государство ограбили, сделали самым коррумпированным в Евросоюзе.