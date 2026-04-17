На этом фоне возникает вопрос, изменится ли подход Будапешта к решениям ЕС, каким будет курс Петера Мадьяра в отношении Украины и разорвет ли он зависимость страны от России. Эти темы эксклюзивно для 24 Канала разобрали политические эксперты и аналитики.

Интересно Трамп сказал, переживает ли поражение Орбана на выборах и как относится к Мадьяру

Как Мадьяр относится к Украине и изменит ли курс Венгрии?

Политтехнолог Тарас Загородний считает, что смена политического лица в Венгрии не обязательно приведет к изменению курса в отношении Украины.

Петер Мадьяр может быть менее резким в публичных заявлениях, однако это не означает изменения базовой позиции Будапешта в отношении Украины и ее европейской интеграции.

Загородний предположил, что даже при новой власти Венгрия, вероятно, не откажется от своих подходов в вопросах, связанных с Украиной, в частности относительно ее членства в ЕС. Он также думает, что несмотря на изменение риторики, существенного пересмотра политики Венгрии в отношении Украины ожидать не стоит, поскольку Будапешт и в дальнейшем будет действовать в собственных интересах в рамках уже сложившейся линии.

Такое мнение не поддерживает советник Офиса президента Михаил Подоляк. Он считает, что результаты парламентских выборов в Венгрии являются положительными как для Европейского союза, так и для Украины. Он отметил, что после победы партии "Тиса" страна находится на этапе формирования нового правительства, после чего стартуют переговоры с ЕС.

По его мнению, это открывает новую политическую фазу в отношениях Будапешта и Брюсселя. Европа фактически выиграла от результатов выборов.

Они получили еще одну перспективную и мощную страну, которая будет коррелировать свои действия с общими действиями Европы. Это очень важно. То есть не будет злоупотребления правом вето,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Он также считает, что после завершения процесса формирования правительства Венгрия и ЕС смогут быстро достигать компромиссов, что положительно повлияет на принятие решений в Евросоюзе, в том числе и по поддержке Украины.

Усиление европейского единства имеет прямое значение для Украины, ведь влияет на общую позицию Запада в войне против России, а также на глобальные процессы. А последние политические изменения в ряде стран Европы свидетельствуют о постепенной трансформации отношения к России, что, по его мнению, будет иметь влияние и на другие государства региона.

В ОПУ сказали, как победа Мадьяра повлияет на Украину: смотреть

Будет ли Мадьяр заигрывать с Россией?

Мадьяр пока не демонстрирует четкой проукраинской позиции, а его заявления по кредиту на 90 миллиардов евро скорее указывают на попытку избежать прямой ответственности.

Новый премьер-министр Венгрии заявил, что страна готова разблокировать кредит ЕС на 90 миллиардов евро для Украины, однако только при условии возобновления работы нефтепровода "Дружба". Несмотря на предыдущие сигналы об отсутствии препятствий для оказания помощи Киеву, пока Будапешт сохраняет сдержанную позицию и связывает свое решение с энергетическими вопросами.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отметил, что Венгрия остается зависимой от дешевых российских энергоресурсов, однако не готова отказаться от поддержки Европейского союза.

Новый премьер фактически перекладывает ответственность за разблокирование кредита для Украины на предыдущее руководство страны, одновременно связывая этот вопрос с возможным восстановлением нефтепровода "Дружба". Такой подход свидетельствует о нежелании принимать сложные политические решения.

Не стоит ожидать, что новый премьер будет суперпроевропейским,

– сказал Клочок.

А Россия занимает выжидательную позицию, руководствуясь прагматическими интересами, ведь для Венгрии ключевыми остаются дешевые нефть и газ.

По энергетической политике, существенных изменений ожидать не стоит. Новый премьер, вероятно, не будет настолько откровенно пророссийским, как его предшественник, однако и не будет демонстрировать решительных шагов в направлении полной диверсификации энергоснабжения.

В то же время правительство не сможет отказаться от сотрудничества с ЕС, поскольку для венгерской экономики критически важны финансовые ресурсы в объеме около 35 миллиардов евро.

Европейский союз выдвигает ряд условий для получения этих средств, в частности по усилению антикоррупционной политики и институциональных реформ. Эксперт подчеркнул, что часть этих требований может способствовать сближению страны с ЕС. Речь идет о борьбе с коррупцией и пересмотре использования значительных финансовых ресурсов, которые ранее оказались под контролем структур, связанных с предыдущей властью.

Хотя полного разрыва контактов с Россией ожидать не стоит, новая власть вряд ли будет действовать настолько откровенно во взаимодействии с российской стороной, как это происходило раньше.

Интересно, что после поражения предыдущей власти на парламентских выборах в Венгрии бывший глава МИД пытался уничтожить документы, связанные с принятием решений о санкциях против российских граждан. Впрочем, такие действия вряд ли помогут избежать ответственности в случае начала расследования, ведь существуют основания полагать, что часть информации уже могла быть скомпрометирована или сохранена.

Как Мадьяр относится к России: смотреть видео

Будет ли блокировать Мадьяр помощь Украине?

В Евросоюзе заблокирован пакет помощи для Украины на 90 миллиардов евро. Для Киева эти средства являются критически важными, ведь без них бюджет на второе полугодие не сбалансируется, а ключевым препятствием остается позиция Венгрии.

Как сообщил специалист по коммуникациям ОО Razom We Stand Максим Гардус, Будапешт может в конце концов снять вето, однако делать это, вероятно, из прагматических соображений. Он считает, что Венгрия будет торговаться прежде всего за доступ к собственным средствам Евросоюза, а не за политические уступки.

Для Украины финансирование является критическим, поскольку без него не сходится государственный бюджет. В то же время возможное разблокирование помощи он связывает не с изменением политического курса Венгрии, а с желанием новой власти получить экономическую выгоду.

Гардус предположил, что Будапешт заинтересован в размораживании европейских средств, которые сейчас заблокированы из-за замечаний относительно верховенства права, прав человека и антикоррупционной политики. Именно эти ресурсы являются ключевыми для стабилизации венгерской экономики.

Обратите внимание! Делегация Еврокомиссии 17 апреля прибудет в Будапешт для предварительных переговоров, во время которых планируют обсудить ключевые финансовые вопросы, в частности кредит для Украины на 90 миллиардов евро и возможное финансирование Венгрии из фондов ЕС. В Еврокомиссии отмечают, что время является критическим как для решения по украинскому займу, так и для распределения европейских фондов, поэтому стороны стремятся не откладывать прогресс до официального формирования нового правительства.

Новое правительство Венгрии будет пытаться продемонстрировать избирателям эффективность, в частности показать способность договариваться с Брюсселем и обеспечивать поступление средств.

Риск обострения, в принципе, существует, но я думаю, что он маловероятен, ведь обе стороны заинтересованы в сотрудничестве,

– отметил Гардус.

Новая венгерская власть имеет ограниченное время, чтобы оправдать ожидания избирателей, ведь без быстрых экономических результатов уровень доверия может стремительно снизиться. Поэтому Венгрия заинтересована в скорейшем налаживании сотрудничества с Евросоюзом. Гардус считает, что договоренность между Брюсселем и Будапештом выгодна обеим сторонам, а вопрос финансовой помощи Украине может стать частью более широкого компромисса.

Что говорит Мадьяр о помощи для Украины: смотреть видео

Что известно о новом назначении Мадьяра?