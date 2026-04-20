Чи перестане Угорщина блокувати кредит?

Про це один із європейських дипломатів розповів Суспільному. Там нібито бачать "нову позицію Орбана".

По-перше, речник Кіпрського президентства при ЄС повідомив, що до порядку денного засідання 22 квітня включили поправку до регламенту про багаторічну фінансову рамку (MFF) – "як пункт, що не підлягає обговоренню" та "останній елемент", необхідний для надання Україні позики. Уже після затвердження нібито розпочнуть письмову процедуру для його остаточного ухвалення.

Однак саме Угорщина й досі блокує кредит. Щоправда, один із дипломатів розповів журналістам про можливі зрушення.

Ситуація розвивається дуже стрімко. Ще минулого тижня угорський посол заявив на зустрічі, що їхня позиція щодо позики не змінилася, а сьогодні ми бачимо нову позицію від Орбана,

– заявив співрозмовник.

По-друге, інший дипломат наголосив, що Україна має поспішити з виконанням необхідних для фінансування реформ, адже раніше відбулося сповільнення темпів. "Верховна Рада стала менш продуктивною в плані ухвалення законодавства", – сказав він.

