Чи перестане Угорщина блокувати кредит?
Про це один із європейських дипломатів розповів Суспільному. Там нібито бачать "нову позицію Орбана".
По-перше, речник Кіпрського президентства при ЄС повідомив, що до порядку денного засідання 22 квітня включили поправку до регламенту про багаторічну фінансову рамку (MFF) – "як пункт, що не підлягає обговоренню" та "останній елемент", необхідний для надання Україні позики. Уже після затвердження нібито розпочнуть письмову процедуру для його остаточного ухвалення.
Однак саме Угорщина й досі блокує кредит. Щоправда, один із дипломатів розповів журналістам про можливі зрушення.
Ситуація розвивається дуже стрімко. Ще минулого тижня угорський посол заявив на зустрічі, що їхня позиція щодо позики не змінилася, а сьогодні ми бачимо нову позицію від Орбана,
– заявив співрозмовник.
По-друге, інший дипломат наголосив, що Україна має поспішити з виконанням необхідних для фінансування реформ, адже раніше відбулося сповільнення темпів. "Верховна Рада стала менш продуктивною в плані ухвалення законодавства", – сказав він.
Що відомо про угорське вето на позику ЄС?
Нагадаємо, про блокування кредиту стало відомо 20 лютого – через нібито зупинку транзиту нафтопроводом "Дружба". Україна пояснила інцидент наслідком російського обстрілу, тоді як в Угорщині це назвали виключно "політичним рішенням".
Орбан пояснював свою позицію як "немає нафти – немає грошей", а його головний опонент Петер Мадяр запевняв, що не перешкоджатиме виділенню грошової допомоги для Києва.
Після перемоги опозиційної партії "Тиса" на угорських виборах новий прем'єр-міністр обійме свою посаду вже у травні. Щоправда, тепер він каже, що Орбан і сам зніме вето, але щойно буде відновлено постачання сировини.
До слова, раніше "Європейська правда" повідомляла, що делегація ЄС відправилася в Будапешт іще 17 квітня, аби провести попередні переговори з Петером Мадяром щодо основних питань, зокрема й кредиту. Дипломати не хотіли марнувати часу в очікуванні початку роботи нового уряду.