Перестанет ли Венгрия блокировать кредит?
Об этом один из европейских дипломатов рассказал один из европейских дипломатов Суспильному. Там якобы видят "новую позицию Орбана".
Во-первых, представитель Кипрского президентства при ЕС сообщил, что в повестку дня заседания 22 апреля включили поправку в регламент о многолетней финансовой рамке (MFF) – "как пункт, не подлежащий обсуждению" и "последний элемент", необходимый для предоставления Украине займа. Уже после утверждения якобы начнут письменную процедуру для его окончательного принятия.
Однако именно Венгрия до сих пор блокирует кредит. Правда, один из дипломатов рассказал журналистам о возможных сдвигах.
Ситуация развивается очень стремительно. Еще на прошлой неделе венгерский посол заявил на встрече, что их позиция по займу не изменилась, а сегодня мы видим новую позицию от Орбана,
– заявил собеседник.
Во-вторых, другой дипломат отметил, что Украина должна поспешить с выполнением необходимых для финансирования реформ, ведь раньше произошло замедление темпов. "Верховная Рада стала менее продуктивной в плане принятия законодательства", – сказал он.
Что известно о венгерском вето на заем ЕС?
Напомним, о блокировании кредита стало известно 20 февраля – из-за якобы остановки транзита по нефтепроводу "Дружба". Украина объяснила инцидент следствием российского обстрела, тогда как в Венгрии это назвали исключительно "политическим решением".
Орбан объяснял свою позицию как "нет нефти – нет денег", а его главный оппонент Петер Мадьяр уверял, что не будет препятствовать выделению денежной помощи для Киева.
После победы оппозиционной партии "Тиса" на венгерских выборах новый премьер-министр займет свою должность уже в мае. Правда, теперь он говорит, что Орбан и сам снимет вето, но как только будут возобновлены поставки сырья.
К слову, ранее "Европейская правда" сообщала, что делегация ЕС отправилась в Будапешт еще 17 апреля, чтобы провести предварительные переговоры с Петером Мадяром по основным вопросам, в том числе и кредита. Дипломаты не хотели тратить время в ожидании начала работы нового правительства.