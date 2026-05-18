Что известно о переговорах Брюсселя и Киева?

Об этом рассказал представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари, сообщает ЕП.

По его словам, переговоры Украины и Брюсселя касаются экономических и политических условий получения транша по кредиту на 90 миллиардов евро. Сейчас стороны все еще дорабатывают три документа.

Наиболее готов тот, что касается Меморандума о взаимопонимании. Мы еще не совсем там, но достигли значительного прогресса,

– отметил Уйвари.

Представитель Еврокомиссии напомнил, что Меморандум о взаимопонимании касается макрофинансовой помощи Украине от ЕС в рамках кредита. В нем должны определить три главных условия, которые станут основой для выделения финансирования.

Это необходимость иметь согласованную программу с МВФ, которая есть в Украине, это экономические реформы, и это – некоторые политические условия,

– добавил представитель Еврокомиссии.

Впрочем, он отметил, что сейчас переговоры с Украиной "идут очень хорошо", но нужно еще немного времени, чтобы полностью согласовать все детали.

Надеюсь, очень-очень скоро мы сможем дать окончательный зеленый свет на этом фронте,

– резюмировал Уйвари.

Важно! Перед перечислением средств кредита от ЕС не только Брюссель и Киев должны согласовать специальный Меморандум о взаимопонимании. Также все соглашения сторон должна ратифицировать Верховная Рада Украины.

Какие требования ставит ЕС к Украине?

Ранее исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала назвал одно из крайне важных условий для получения кредита от ЕС. По словам эксперта, европейцы изначально связывали выделение средств с действующей программой от Международного валютного фонда.

Есть прямая зависимость. Европейцы должны быть уверены, что мониторинговая миссия (МВФ – 24 Канал), контролируя ситуацию в министерстве финансов, не позволит разворовать те деньги,

– говорит Пендзин.

В то же время, как пояснил экономист, программа МВФ будет действовать до тех пор, пока выполняются все законодательные акты, которые Украина пообещала принять в обмен на финансирование. Если этого не будет, ее просто приостановят. То есть, не будет программы фонда – не будет части кредита от ЕС.

А издание Bloomberg писало, что Еврокомиссия обсуждает вариант, по которому предоставление около 8,4 миллиардов евро макрофинансовой помощи на 2026 год будет зависеть от отмены налоговых льгот для предпринимателей в Украине.

Предложение предусматривает введение 20% НДС для компаний, которые работают в льготном режиме и имеют годовой доход более 4 миллионов гривен,

– рассказало издание.

Важно! По словам источников, Еврокомиссия может официально представить меморандум уже во вторник, 19 мая. Тогда и станут известны все условия финансирования. Но для этого еврокомиссары должны предварительно согласовать документ.

Что еще известно о кредите на 90 миллиардов?

Кредит Евросоюза на 90 миллиардов евро рассчитан на два года - 2026 и 2027. Финансирование будет предоставляться за счет совместных заимствований стран ЕС.

Предполагается, что половину этой суммы Украина получит уже в этом году, а остальные средства – в 2027-м. В то же время Брюссель еще должен согласовать с Киевом окончательный механизм погашения займа, который планируют привязать к будущим военным репарациям со стороны России.

В случае если после завершения войны Кремль откажется компенсировать убытки, европейские лидеры заявляли о готовности использовать для погашения кредита замороженные российские государственные активы. При таком сценарии долговую нагрузку для Украины фактически могут аннулировать.

Первый транш от ЕС в рамках этой программы в более чем 9 миллиардов евро Украина рассчитывает получить уже в середине июня. Из этой суммы 5,9 миллиарда евро планируют направить на закупку дронов для усиления защиты от российских атак. Еще 3,2 миллиарда евро должны поступить в государственный бюджет для покрытия административных расходов, в частности на выплату зарплат украинским военным.