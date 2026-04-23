Журналіст з Ірландії Кейлін Робертсон розповів 24 Каналу, що угорці проголосували за повернення до європейського розвитку й відхід від російського впливу.

Що відбувалося на вулицях Будапешта після поразки Орбана?

Міст в Будапешті заполонили тисячі людей різного віку, які святкували відставку Орбана. Він 16 років керував країною, і завів її в стан глибокого занепаду і корупції. Серед присутніх були ті, хто голосував вперше, а також ті, кому 16 і вони все життя прожили за режиму Орбана, і були вражені тим, що опинилися в "новій" Угорщині.

Крики лунали всю ніч, феєрверки були скрізь. Молодь і старші люди святкували разом. Одна жінка стрибала та обіймала всіх. Атмосфера нагадала мені те, що я бачив у Сирії після падіння режиму Башара Асада. Один чоловік сказав, що знову може називати себе угорцем закордоном, бо немає більше лідера-автократа, який тягнув країну в сторону Кремля,

– розповів Робертсон.

Дехто з учасників святкувань казав, що голосував вперше за довгий час. Багато людей приїхали до Будапешту напередодні на масштабний концерт-протест проти корупції та всього, що сталося з Угорщиною.

"На сцену вийшов військовий у формі і сказав, що, можливо, це його останній виступ у цій формі, але він стояв на захисті країни, свободи й демократії і служив свободі. Натовп вибухнув емоціями. Угорщина отримала те, чого хотіла – проголосувала за повернення до свободи", – наголосив Робертсон.

Зверніть увагу! Новий уряд Угорщини під керівництвом Петера Мадяра планує зменшити податки для працівників з низьким доходом та нормалізувати стосунки з банками, які були напруженими за правління Орбана. Проте економісти запитують, як уряд фінансуватиме ці реформи, враховуючи великий бюджетний дефіцит.

Що ще відомо про ситуацію в Угорщині?