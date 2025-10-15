Главный отдел беспилотных авиационных систем "Феникс" успешно отразил российский штурм 13 октября, уничтожив танк, БТР-Т и 3 бронемашины, а также поразив 2 танка и 6 единиц техники. Кроме того, во время отражения штурма были ранены или ликвидированы примерно 50 оккупантов.