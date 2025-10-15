Об этом 24 Каналу рассказал военный, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, с годами России становится все труднее пополнять войско. На самом деле проблемы набрались с разных сторон. И некоторые из них неочевидны.

Какие проблемы возникли в России?

Как отметил Тимочко, диктатор Путин не может просто так пойти на всеобщую мобилизацию. Ранее он готовил россиян вечными победами вроде "Киев за 3 дня". И объявлять после этого всеобщую мобилизацию – довольно странная идея. Тем более частичная мобилизация осенью 2022 года вызвала определенные протесты. Там начался отток "рабочих рук" и "мозгов".

Также Россия рассчитывала достичь переломить ситуацию на фронте в течение 2024-2025 годов. Им не удалось этого сделать – и желающих стало меньше. Уже была информация, что они в квартал набирают столько, сколько когда-то за один месяц.

Параллельно идут некоторые конфликты военных элит с экономическими. Последние отмечают, что в России не хватает рабочих рук. Многие из них уходит на войну, а экономика страдает еще сильнее. И вот недавно пошли уменьшения выплат после подписания контракта в некоторых регионах.

Сокращение выплат является проявлением проблем в экономике. Но Путин не отказывается воевать в Украине. Это уменьшение помощи может быть первым сигналом, что Путин рассматривает проведение еще одной частичной мобилизации. Там уже работают над законом, чтобы набор на срочную службу длился целый год,

– сказал Тимочко.

Ситуация в России: кратко