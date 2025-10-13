Государство-агрессор одобрило соответствующий законопроект. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Смотрите также Подкупить уже не удается: все меньше россиян готовы воевать с Украиной добровольно, – ISW

Что известно о "новой мобилизации" в России?

Правительство России согласовало законопроект, который позволяет привлекать резервистов к вооруженным конфликтам за пределами страны. Аналитики обратили внимание, что это станет возможным без проведения мобилизации и даже в мирное время.

По оценкам, за документ быстро проголосуют в парламенте и он вступит в силу в ближайшее время. Решение могут оформить в течение нескольких суток.

Речь идет о резервистах, которые заключили контракты с российским минобороны. Отмечается, что их примерно 2 миллиона. Однако есть еще отдельно более широкий мобилизационный резерв, включающий всех граждан соответствующего возраста и состояния здоровья. Однако он не касается этого закона. Точное количество резервистов пока неизвестно.

Издание предполагает, что Кремль так стремится к новым формам мобилизации. В 2022 году частичная мобилизация охватила 300 тысяч человек и вызвала значительное социальное напряжение.

После этого власти перешли к "ползучей" мобилизации через вербовку на контракты. Ее эффективность оказалась ниже ожиданий, а расходы – значительными.

Удастся ли Кремлю закрыть дефицит личного состава за счет резервистов, неизвестно. Ожидается, что перед отправкой их сначала призовут на сборы.

Отмечается, что пребывание в резерве россиянам оплачивается от 6 до 10 тысяч рублей в месяц в зависимости от звания. За неявку на сборы предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Последние новости о мобилизации в России