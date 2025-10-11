Об этом в эфире 24 Канала рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что кроме выезда из страны, есть ряд других ограничений. Например, операции с недвижимостью, продажей и покупкой авто.

Какими способами Путин набирает людей в армию?

Пока человек не пойдет в армию, то не сможет поменять права, пользоваться государственными услугами. Также стоит упомянуть, что это последний осенний призыв в армию. В дальнейшем он будет круглогодичный.

Уже есть несколько случаев, когда люди хотели взять кредит, но сразу после подачи заявления, им приходили повестки. Но даже это Кремль не называет мобилизацией. Такое слово Владимир Путин даже не употребляет, так же как и слово "война".

В России уже предлагают 100 тысяч за то, чтобы "привезти друга на службу". Раньше за это предлагала 10 тысяч, потом 30, а теперь цифры выросли. Также действуют надбавки полицейским, которые предлагают задержанным идти воевать,

– рассказала Ольга Романова.

Не прекращалась вербовка в СИЗО, тюрьмах. Все это происходило вне осеннего призыва. Так в России приходит скрытая мобилизация и Путин на этом не планирует останавливаться.

К какой практике впервые перешла Россия?

Впервые за время войны фиксируют, что против людей, которые не приходят по повестке, открывают уголовные производства. Но до сих пор это считалось хорошим способом, чтобы все-таки не воевать. Этим пользовались многие мужчины.

По официальным данным в 2024 году из российской армии сбежало 50 тысяч военных. Понятно, что это очень заниженная цифра. Ведь в большинстве случаев, когда боец идет в СЗЧ, его ловят, наказывают и снова возвращают в армию. В официальную статистику такие люди даже не попадают,

– отметила Романова.

То есть 50 тысяч – это не те, кто действительно бежал, а те, кто дошел до суда. Это примерно треть от общего количества беглецов. Обычно их осуждали на 5– 6 лет и больше ими не интересовались.

"Однако в сентябре 2025 года зафиксировали, что военные пришли в колонии и требуют у дезертиров снова идти на фронт. Практически никто на это не соглашается. Но еще не было такого, чтобы приходили за осужденными дезертирами", – отметила Ольга Романова.

Россия испытывает серьезные проблемы с мобилизацией