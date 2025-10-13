Держава-агресорка схвалила відповідний законопроєкт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

Що відомо про "нову мобілізацію" в Росії?

Уряд Росії погодив законопроєкт, який дозволяє залучати резервістів до збройних конфліктів за межами країни. Аналітики звернули увагу, що це стане можливим без проведення мобілізації та навіть у мирний час.

За оцінками, за документ швидко проголосують в парламенті та він набуде чинності найближчим часом. Рішення можуть оформити протягом кількох діб.

Йдеться про резервістів, які уклали контракти з російським міноборони. Зазначається, що їх приблизно 2 мільйони. Проте є ще окремо ширший мобілізаційний резерв, що включає всіх громадян відповідного віку та стану здоров'я. Проте він не стосується цього закону. Точна кількість резервістів наразі невідома.

Видання припускає, що Кремль так прагне нових форм мобілізації. У 2022 році часткова мобілізація охопила 300 тисяч людей і спричинила значне соціальне напруження.

Після цього влада перейшла до "повзучої" мобілізації через вербування на контракти. Її ефективність виявилася нижчою за очікування, а витрати – значними.

Чи вдасться Кремлю закрити дефіцит особового складу шляхом резервістів, невідомо. Очікується, що перед відправкою їх спершу призвуть на збори.

Зазначається, що перебування в резерві росіянам оплачується від 6 до 10 тисяч рублів на місяць залежно від звання. За неявку на збори передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність.

