Что сказал Буданов о планах России и роли Украины?

Оккупанты нуждаются в паузе на фронте.

"Россия не планировала столь длительный конфликт, каким он оказался на самом деле. Россия точно не ожидала такой мощной международной поддержки Украины. Поэтому Российской Федерации очень нужна пауза для восстановления своих военных мощностей", – сказал глава ГУР.

В то же время если бы не Северная Корея и другие союзники России, Киев мог бы давно победить агрессора.

Однако есть и помощь из других стран – это оружие, боеприпасы и критически важные элементы, что является "не совсем честным поведением". Буданов не назвал, что это за страны – вероятно, западные.

Также некоторые страны позволяют собственным гражданам пополнять ряды вооруженных сил Российской Федерации, высказался разведчик. Он тоже не уточнил, кого имеет в виду.

Справка. В 2024 году говорилось, что на стороне России против Украины воюют граждане Словакии, Ирана, Непала, Йемена, Египта, Бразилии, Сомали, Сьерра-Леоне, Кубы и Шри-Ланки. Такие данные привел Дмитрий Усов, секретарь украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Чтобы достичь своей цели, Россия задействовала почти весь спектр имеющегося вооружения, кроме ядерного. Враг стремится "полностью разрушить систему мировой безопасности, посеять хаос в мире, недоверие и вражду между всеми странами".

И Украина – это, к сожалению, лишь эпизод в агрессивных намерениях Кремля. Если бы сейчас Украина не выстояла, Российская Федерация уже сейчас двинулась бы дальше. Причем весь украинский экономический, военный, человеческий потенциал был бы присоединен к Российской Федерации. Поэтому не будем питать иллюзий. Настоящие намерения Российской Федерации – продолжать и усиливать агрессию. Сейчас их цель – страны Европейского Союза и НАТО, в которых Кремль видит главную угрозу для господства российского авторитарного режима,

– подчеркнул Буданов.

Он прокомментировал российские атаки дронами на Европу.

Разведчик убежден: если не остановить Кремль, ближайшее время гибридная агрессия будет только распространяться и усиливаться. Пример этому – Украина в конце 2013 – в начале 2014 года.

Интересно! Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус считает, что война России против Запада неизбежна. Такое заявление он сделал в эфире 24 Канала. По мнению эксперта, можно провести параллели с Европой конца 1930-х годов. Тогда многие страны предпочитали закрыть глаза на раздел Чехии и хотели только того, чтобы их не втянули в войну.

Не все на Западе понимают угрозу со стороны России