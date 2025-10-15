Про це 24 Каналу розповів військовий, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, з роками Росії стає все важче поповнювати військо. Насправді проблеми набралися з різних боків. І деякі з них неочевидні.

До теми Кремль готує нову хвилю "прихованої мобілізації": на фронт кидатимуть резервістів

Які проблеми виникли в Росії?

Як наголосив Тимочко, диктатор Путін не може просто так піти на загальну мобілізацію. Раніше він готував росіян вічними перемогами на кшталт "Київ за 3 дні". І оголошувати після того загальну мобілізацію – досить дивна ідея. Тим паче часткова мобілізація восени 2022 року спричинила певні протести. Там почався відтік "робочих рук" та "мізків".

Також Росія розраховувала досягти переламати ситуацію на фронті упродовж 2024-2025 років. Їм не вдалося цього зробити – і охочих поменшало. Вже була інформація, що вони у квартал набирають стільки, скільки колись за один місяць.

Паралельно йдуть деякі конфлікти військових еліт з економічними. Останні наголошують, що в Росії не вистачає робочих рук. Багато з них йде на війну, а економіка страждає ще сильніше. І ось нещодавно пішли зменшення виплат після підписання контракту у деяких регіонах.

Скорочення виплат є проявом проблем в економіці. Але Путін не відмовляється воювати в Україні. Оце зменшення допомоги може бути першим сигналом, що Путін розглядає проведення ще однієї часткової мобілізації. Там вже працюють над законом, щоб набір на строкову службу тривав цілий рік,

– сказав Тимочко.

Ситуація в Росії: коротко