Про це 24 Каналу розповів військовий, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, з роками Росії стає все важче поповнювати військо. Насправді проблеми набралися з різних боків. І деякі з них неочевидні.
Які проблеми виникли в Росії?
Як наголосив Тимочко, диктатор Путін не може просто так піти на загальну мобілізацію. Раніше він готував росіян вічними перемогами на кшталт "Київ за 3 дні". І оголошувати після того загальну мобілізацію – досить дивна ідея. Тим паче часткова мобілізація восени 2022 року спричинила певні протести. Там почався відтік "робочих рук" та "мізків".
Також Росія розраховувала досягти переламати ситуацію на фронті упродовж 2024-2025 років. Їм не вдалося цього зробити – і охочих поменшало. Вже була інформація, що вони у квартал набирають стільки, скільки колись за один місяць.
Паралельно йдуть деякі конфлікти військових еліт з економічними. Останні наголошують, що в Росії не вистачає робочих рук. Багато з них йде на війну, а економіка страждає ще сильніше. І ось нещодавно пішли зменшення виплат після підписання контракту у деяких регіонах.
Скорочення виплат є проявом проблем в економіці. Але Путін не відмовляється воювати в Україні. Оце зменшення допомоги може бути першим сигналом, що Путін розглядає проведення ще однієї часткової мобілізації. Там вже працюють над законом, щоб набір на строкову службу тривав цілий рік,
– сказав Тимочко.
Ситуація в Росії: коротко
- ISW повідомляв, що дедалі менше росіян хочуть йти воювати. Останнім часом контракти підписують старі та хворі.
- Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія потрібна пауза у війні. При цьому вони не збираються зараз зупинятися.
- Станом на 15 жовтня, за даними Генштабу, Росія втратила 1 126 220 особового складу. А, за словами Трампа, Росія взагалі втратила 1,5 мільйона солдатів вбитими та пораненими.