Проте ворог мав частковий успіх на Донеччині та Запоріжжі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Які зміни на фронті за даними ISW?

За даними аналітиків, російські війська 15 жовтня наступали на півночі Сумської області, але підтвердженого прогресу не досягли. Напередодні, 14 і 15 жовтня, окупанти також атакували в Курській і Сумській областях.

Одним з ключових завдань Росії називають прагнення відкинути ЗСУ від міжнародного кордону з Бєлгородською областю та наблизитися до Харкова в зону досяжності артилерії.

Цього ж дня війська Росії намагалися просунутися на півночі Харківщини, однак успіху не мали. На напрямку Великого Бурлука українські війська утримують позиції та, ймовірно, просунулися вперед, що підтверджують геолокаційні дані від 11 жовтня.

На Куп'янському напрямку Росія намагалась подолати річку Оскіл і били по мостах, але без успіху. Аналогічно атаки на Боровському та Лиманському напрямках не дали результату.

Ситуація на фронті за 15 жовтня / Карти ISW

На Донеччині 15 жовтня російські війська атакували на Сіверському, Костянтинівсько-Дружківському та Добропільському напрямках, але просунутися не змогли. Натомість на Покровському напрямку, за даними ISW, підтверджено нещодавнє просування ворога.

На Новопавлівському напрямку успіхів ворог не мав. Проте фіксується просування на Великомихайлівському.

У Запорізькій області російські війська просунулися на сході. Ворог наступав і на заході Запорізької області, але не просунулися вперед.

На Херсонському напрямку окупанти також продовжили наступ, однак підтверджених здобутків не мають.

