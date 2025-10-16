Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Вечером среды, 15 октября, аналитики обновили карту боевых действий.

Где продвинулись Силы обороны Украины?

По состоянию на 15 октября аналитики DeepState обновили данные о ситуации на линии соприкосновения. Украинцы отбросили врага вблизи двух сел Покровского района Донецкой области, что вблизи Доброполья:

Нового Шахового;

Кучерового Яра.

К слову, эксклюзивно в эфире 24 Канала полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал, что более тысячи окруженных оккупантов у Доброполья продолжает сопротивляться, имея значительные запасы боеприпасов. Кроме того, враг надеется на подмогу, а именно сосредоточены в районе Покровска резервы.

Какова ситуация на линии фронта в Украине?