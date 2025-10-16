Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Вечером среды, 15 октября, аналитики обновили карту боевых действий.
Где продвинулись Силы обороны Украины?
По состоянию на 15 октября аналитики DeepState обновили данные о ситуации на линии соприкосновения. Украинцы отбросили врага вблизи двух сел Покровского района Донецкой области, что вблизи Доброполья:
- Нового Шахового;
- Кучерового Яра.
Что происходит под Добропольем: смотрите на карте
К слову, эксклюзивно в эфире 24 Канала полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал, что более тысячи окруженных оккупантов у Доброполья продолжает сопротивляться, имея значительные запасы боеприпасов. Кроме того, враг надеется на подмогу, а именно сосредоточены в районе Покровска резервы.
Какова ситуация на линии фронта в Украине?
- Согласно отчету Института изучения войны за 14 октября, украинские военные имели успехи на Сумщине и в Запорожской области, продвинувшись на север от Алексеевки и на юг от Степногорска.
- Однако накануне DeepState писали об оккупации трех населенных пунктов в Донецкой области – Перестройки, Комара и Мирного.
- На пресс-конференции 15 октября Дональд Трамп призвал Владимира Путина прекратить убивать украинцев и россиян. По словам президента США, Украина может готовить наступление на фронте, поэтому вскоре он обсудит ситуацию с Владимиром Зеленским.