Силы обороны Украины имели продвижение на Сумщине и Запорожье. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Как изменилась линия фронта в Украине?

Украинские силы недавно достигли локальных успехов на севере Сумской области. Согласно геолокационным видео, обнародованным 14 октября, украинские подразделения продвинулись в центральной части Алексеевки. В то же время российские войска продолжают атаковать на севере Сумской области, в частности вблизи населенных пунктов Варачин, Алексеевка и Юнаковка.

На Харьковском направлении 14 октября российские войска также пытались развить наступление, но подтвержденных продвижений не достигли. Бои продолжались вблизи Волчанска.

В районе Великого Бурлука россияне продолжили штурмовые действия, атакуя вблизи Бологовки, но также без успеха.

На Купянском направлении противник осуществлял атаки с нескольких направлений – возле Западного, Каменки, Петропавловки, Песчаного, Кутковки и Куриловки, но продвинуться не смог.

Бои продолжаются и вблизи Боровой: российские подразделения атаковали у Новоплатоновки, Ольговки, Андреевки и Грековки, однако без изменений линии фронта.

Похожая ситуация наблюдается и на Лиманском направлении – оккупационные войска действовали вблизи Лимана, Среднего, Дробышева, Новоселовки, Дерилово, Новоселовки, Карповки, Шандриголово, Колодязов, Торского и Ямполя, но подтверждений их продвижения нет.

Российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении 14 октября, но не достигли подтвержденного прогресса. Россияне пытались атаковать с разных направлений – возле Дроновки, Серебрянки, Григорьевки, Выемки, Переездного, но также без подтвержденного результата.

Российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Константиновка-Дружковка 14 октября, но не осуществили подтвержденного продвижения. Российские войска атаковали вблизи самой Константиновки, Орехово-Васильевки, Новомаркового, Ступочок, Предтечина, Плещеевки, Щербиновки, Иванополье, Александро-Шултиного, Берестока, Русиного Яра, Полтавки, Миколайполье, Дружковки и Владимировки.

Небольшое продвижение противника зафиксировано на Добропольском направлении. Геолокационные кадры свидетельствуют, что российские силы смогли немного продвинуться на восток от Шахматного, развернув механизированное наступление размером до роты. Кроме того, российские подразделения атаковали вблизи Нового Шахового и Заповедного.

На Покровском направлении враг также активизировался, но линия фронта остается стабильной. Российские войска атаковали под самым Покровском, вблизи Родинского, Красного Лимана, Сухецкого, Михайловки, Миролюбовки, Новоэкономического, Мирнограда, Балаганя, Луча, Лисовки, Новоукраинки, Звериного, Котлиного, Удачного и Молодецкого.

14 октября российские войска продолжили активные действия на Новопавловском направлении, однако ни одного подтвержденного успеха не достигли. Враг пытался штурмовать позиции ВСУ непосредственно у Новопавловки, а также вблизи Новониколаевки, в районах Орехового, возле населенных пунктов Дачное, Филиал и Ялта, вблизи Новохацкого, Ивановки и Гавриловки.

На Великомихайловском направлении ситуация подобная: оккупанты пытались продвинуться, но подтвержденного результата не получили. Они атаковали возле самой Великомихайловки, вблизи Январского и Александрограда, возле Сосновки и Вороного, Степного и Новониколаевки.

В восточной части Запорожской области 14 октября также продолжались бои, однако линия фронта осталась неизменной. Российские войска атаковали на северо-восток от Гуляйполя, в районах Новогригорьевки, Успеновки, Нововасильевского и Полтавки.

Украинские войска недавно продвинулись на западе Запорожской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 14 октября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись на юг от Степногорска. На этом участке фронта российские войска пытались атаковать вблизи Степного, Степногорска и Приморского, однако их действия не дали результатов.

На Херсонском направлении россияне не достигли никаких успехов, хотя осуществляли атаки вблизи Антоновки.

