Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Давление оккупантов на фронте, продвижение врага на нескольких направлениях: отчет и карты ISW

Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки ВСУ отбили одну атаку захватчиков. Также вражеская армия нанесла 3 авиаудара, применив при этом 6 управляемых авиабомб, и осуществил 181 обстрел, в том числе 4 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 14 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска, Отрадного, Бологовки и Каменки.

Что происходит в Волчанске: смотрите на карте

На Купянском направлениивчера состоялось 4 атаки оккупантов. Украинские защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки и в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении противник атаковал 10 раз. Враг пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее, Мирное, Дробышево и Шандриголово.

На Славянском направлении агрессор совершил 5 попыток прорыва в районах Выемки, Серебрянки и в сторону Дроновки.

На Краматорском направлении оккупационные войска один раз атаковали в районе Переездного.

На Константиновском направлении враг совершил 11 атак в районах Щербиновки, Русиного Яра и в сторону Предтечино.

Атаки на Константиновском направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении Силы обороны остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Луч, Лысовка, Покровск, Удачное, Ореховое и Дачное.

ВСУ остановили штурмы на Покровском направлении: смотрите на карте

На Александровском направлении противник совершил 22 атаки вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Филиал, Александроград, Сосновка, Новогригорьевка, Вербовое, Алексеевка, Вишневое и Нововасильевское.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили одну попытку вражеских подразделений продвинуться вперед в районе населенного пункта Охотничье.

На Ореховском направлении ВСУ отбили 6 вражеских атак вблизи Степного и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении противник совершил 3 безрезультатных попытки наступления.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Смотрите также Россияне в Покровске, на Днепропетровщине – новый прорыв: как изменилась линия фронта за неделю

Ситуация на фронте: последние новости