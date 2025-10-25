Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какая ситуация на фронте?
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки ВСУ отбили одну атаку захватчиков. Также вражеская армия нанесла 3 авиаудара, применив при этом 6 управляемых авиабомб, и осуществил 181 обстрел, в том числе 4 – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг 14 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска, Отрадного, Бологовки и Каменки.
На Купянском направлениивчера состоялось 4 атаки оккупантов. Украинские защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки и в сторону Песчаного.
На Лиманском направлении противник атаковал 10 раз. Враг пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее, Мирное, Дробышево и Шандриголово.
На Славянском направлении агрессор совершил 5 попыток прорыва в районах Выемки, Серебрянки и в сторону Дроновки.
На Краматорском направлении оккупационные войска один раз атаковали в районе Переездного.
На Константиновском направлении враг совершил 11 атак в районах Щербиновки, Русиного Яра и в сторону Предтечино.
На Покровском направлении Силы обороны остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Луч, Лысовка, Покровск, Удачное, Ореховое и Дачное.
На Александровском направлении противник совершил 22 атаки вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Филиал, Александроград, Сосновка, Новогригорьевка, Вербовое, Алексеевка, Вишневое и Нововасильевское.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили одну попытку вражеских подразделений продвинуться вперед в районе населенного пункта Охотничье.
На Ореховском направлении ВСУ отбили 6 вражеских атак вблизи Степного и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки.
На Приднепровском направлении противник совершил 3 безрезультатных попытки наступления.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий утром 24 октября. По их данным, армия России имела 3 продвижения. Так, враг продвинулся вблизи Гродовки, Владимировки и Степногорска.
Недавно, 22 октября, стало известно о освобождении от оккупантов населенного пункта Кучеров Яр. В ходе операции в плен было взято более 50 человек противника. ВСУ установили в освобожденном селе украинский флаг.
Отметим, что в целом в течение 23 октября было зафиксировано 120 боевых столкновений. Противник нанес 90 авиационных ударов и сбросил 184 управляемые авиабомбы. Кроме этого, враг совершил 4 987 обстрелов, в частности 152 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6 688 дронов-камикадзе.