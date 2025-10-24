укррус
У ВСУ успехи на Донбассе, Россия имеет несколько продвижений: карта DeepState за 24 октября

София Рожик
Основные тезисы
  • Аналитики DeepState обновили карту боевых действий, сообщив об успехах ВСУ у Кучерова Яра.
  • Россия же продвинулась возле Гродовки, Владимировки в Донецкой области и возле Степногорска в Запорожье.
Карта DeepState - 24 Канал
Ситуация на фронте / Коллаж 24 Канала, карты DeepState, фото 122 отдельная бригада ТрО

ВСУ продолжают противостоять российским захватчикам. К сожалению, те снова имеют продвижение на фронте.

В то же время на одном из направлений украинская армия их отбросила. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Как изменилась карта фронта?

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий утром 24 октября. По их данным, армия России три продвижения и потерпела одну неудачу.

Так, Силы обороны Украины отбросили противника вблизи Кучерова Яра в Донецкой области.

ВСУ имеют успехи у Кучерова Яра: смотрите на карте

А российская армия продвинулась возле двух населенных пунктов в Донецкой области – вблизи Гродовки и Владимировки.

Россия имеет продвижение возле Гродовки: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись возле Владимировки: смотрите на карте

Также Россия имеет продвижение на Запорожье возле Степногорска.

Враг продвинулся возле Степногорска: смотрите на карте

Ситуация на фронте: последние новости

  • Накануне, 23 октября, аналитики DeepState сообщали, что российская армия продвинулась возле Вербового, Степного и Новогригорьевки.

  • За эти же сутки на фронте зафиксировали 120 боевых столкновений. Кроме того, Россия нанесла 90 авиаударов, сбросила 184 КАБы, осуществила 4 987 обстрелов и привлекла для поражения 6 688 дронов-камикадзе.

  • А 22 октября Генштаб сообщал, что украинские десантники освободили Кучеров Яр в Донецкой области, взяв в плен более 50 оккупантов. Именно о продвижении у этого населенного пункта писали в DeepState 24 октября.