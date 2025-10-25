Где именно расположено Сухецкое на карте, показывает 24 Канал.

Читайте также Украинские десантники освободили Кучеров Яр в Донецкой области

Где расположено Сухецкое?

Сухецкое – это село Мирноградской городской общины Покровского района Донецкой области. Оно граничит с городами Родинское и Белицкое и селом Суворово Добропольского района. До Покровска из Сухецкого – более 10 километров.

В этом небольшом населенном пункте, согласно открытым данным, по состоянию на 2017 год проживало всего 15 человек.

Ранее вблизи села функционировала шахта "Родинская", угольная компания "Краснолиманская" и обогатительная фабрика "Краснолиманская".

Где расположено село Сухецкое: смотрите на карте

Что известно об освобождении Сухецкого?