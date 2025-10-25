Где именно расположено Сухецкое на карте, показывает 24 Канал.
Где расположено Сухецкое?
Сухецкое – это село Мирноградской городской общины Покровского района Донецкой области. Оно граничит с городами Родинское и Белицкое и селом Суворово Добропольского района. До Покровска из Сухецкого – более 10 километров.
В этом небольшом населенном пункте, согласно открытым данным, по состоянию на 2017 год проживало всего 15 человек.
Ранее вблизи села функционировала шахта "Родинская", угольная компания "Краснолиманская" и обогатительная фабрика "Краснолиманская".
Где расположено село Сухецкое: смотрите на карте
Что известно об освобождении Сухецкого?
Операцию освобождения села Сухецкое проводили бойцы 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВСУ.
Во время штурмовых действий удалось ликвидировать 44 оккупанта, 8 получили травмы, а еще 9 – пополнили обменный фонд.
В сети опубликовали кадры, на которых видно установление флага Украины и 82 бригады на одном из домов.