Де саме розташоване Сухецьке на карті, показує 24 Канал.
Де розташоване Сухецьке?
Сухецьке – це село Мирноградської міської громади Покровського району Донецької області. Воно межує з містами Родинське і Білицьке та селом Суворове Добропільського району. До Покровська з Сухецького – понад 10 кілометрів.
У цьому невеликому населеному пункті, згідно з відкрити даними, станом на 2017 рік проживало всього 15 осіб.
Раніше поблизу села функціонувала шахта "Родинська", вугільна компанія "Краснолиманська" та збагачувальна фабрика "Краснолиманська".
Де розташоване село Сухецьке: дивіться на карті
Що відомо про звільнення Сухецького?
Операцію звільнення села Сухецьке проводили бійці 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ.
Під час штурмових дій вдалося ліквідувати 44 окупанти, 8 зазнали травм, а ще 9 – поповнили обмінний фонд.
У мережі опублікували кадри, на яких видно встановлення прапора України та 82 бригади на одному з будинків.