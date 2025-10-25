Де саме розташоване Сухецьке на карті, показує 24 Канал.

Де розташоване Сухецьке?

Сухецьке – це село Мирноградської міської громади Покровського району Донецької області. Воно межує з містами Родинське і Білицьке та селом Суворове Добропільського району. До Покровська з Сухецького – понад 10 кілометрів.

У цьому невеликому населеному пункті, згідно з відкрити даними, станом на 2017 рік проживало всього 15 осіб.

Раніше поблизу села функціонувала шахта "Родинська", вугільна компанія "Краснолиманська" та збагачувальна фабрика "Краснолиманська".

