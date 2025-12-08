В частности, говорится об увеличении потерь для противника. Об этом 24 Каналу рассказал командир БпАК отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" "Скиф", подчеркнув, что ВСУ также должны готовиться к боям в будущем.

Какие задачи стоят перед ВСУ возле Покровска?

В Покровской агломерации, по словам командира БпАК отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун", Вооруженные Силы Украины имеют важную задачу – максимально сдержать врага, чтобы обеспечить выход подразделений, которые сейчас находятся в Покровске.

Кроме того, украинские военные имеют целью уничтожить как можно больше оккупантов, ведь противник не будет останавливаться только на Покровске.

Сейчас мы видим продвижение в направлении Константиновки и Краматорска. Впоследствии часть россиян будет продолжать движение в северном или западном направлениях. Поэтому ключевая задача сейчас, пока Силы обороны продолжают сдерживать врага на Покровском направлении, – это подготовить следующие рубежи обороны, где будут происходить бои,

– подчеркнул он.

Бои на Покровском направлении: смотрите на карте

Заметьте! "Скиф" также сообщил, что россияне практически охватили Покровск и в целом Покровско-Мирноградскую агломерацию. Параллельно враг осуществляет проникновение в северо-восточном направлении в сторону Софиевки.

Бои на Покровском направлении и в самом городе: детали