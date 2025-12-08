Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир БпАК отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" с позывным "Скиф", отметив, что российская армия не оставляет попыток полностью окружить Покровск.
Смотрите также Россияне под Лиманом, закрепились в Мирнограде и приближаются к Запорожью: как изменилась линия фронта за неделю
Что происходит в Покровске?
Согласно данным Генштаба, на Покровск сегодня приходится наибольшее количество боестолкновений. За минувшие сутки – 53. Командир отряда объяснил, что в городе проходит непрерывный бой, поэтому конкретизировать и посчитать, сколько их в целом здесь происходит – довольно проблематично.
Россияне практически охватили город и в целом Покровско-Мирноградскую агломерацию. Параллельно враг осуществляет проникновение в северо-восточном направлении в сторону Софиевки. Также противник продолжает продвигаться в западной части Прокровска,
– рассказал "Скиф".
Какая ситуация в районе Покровска и Мирнограда: смотрите на карте
Сегодня логистика в Покровск и Мирноград, со слов командира отряда, является крайне сложной. Ни одно механическое транспортное средство по этому пути передвигаться не может. Поэтому большинство логистических действий проводится или пешком, или с помощью БпЛА.
Логистические пути в районе Покровска находятся под огневым контролем врага. Командир отряда объяснил, что россияне наносят большое количество артиллерийских обстрелов, также прямой огневой контакт (стрелковый) и использование им ударных дронов. Относительно логистики российских войск, им проводить ее, со слов "Скифа", легче. Ведь украинские воины сейчас находятся в условном "мешке".
Враг продвигается полным фронтом, поэтому осуществлять логистику ему проще. В то же время это не означает, что она у них простая. Силы обороны Украины и все подразделения, которые находятся на этом направлении, делают все возможное, чтобы его оперативной деятельности максимально повредить,
– заверил "Скиф".
Для этого СОУ применяют артиллерию, беспилотники. Украинские бойцы находят вражеские склады горюче-смазочных материалов и поражают по ним. Все транспортные средства, пехотные группы противника, как подытожил командир отряда, СОУ стараются уничтожать.
Какова ситуация на Покровском направлении?
Группировка войск "Восток" 7 декабря сообщила, что в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. Враг пытается просачиваться в северную часть города, пользуясь туманом. Эти попытки блокируются, противника уничтожают. В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу. Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан 5 декабря сообщал, что враг затягивает в Покровск свою военную технику и не оставляет попыток малыми группами пройти в северную часть, которая под контролем СОУ. Однако он отметил, что более угрожающая ситуация сейчас сложилась для Мирнограда.
Подполковник, заместитель командира 3 армейского корпуса Максим Жорин опроверг заявления России о захвате Покровска. Он отметил, что полного контроля над городом россияне не имеют, однако констатировал, что в Покровске, Лимане, Купянске сегодня ситуация действительно крайне напряженная.