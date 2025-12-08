Зокрема, мовиться про збільшення втрат для противника. Про це 24 Каналу розповів командир БпАК окремого загону безпілотних систем "Тайфун" "Скіф", наголосивши, що ЗСУ також мають готуватись до боїв у майбутньому.
Які завдання стоять перед ЗСУ біля Покровська?
В Покровській агломерації, за словами командира БпАК окремого загону безпілотних систем "Тайфун", Збройні Сили України мають важливе завдання – максимально стримати ворога, щоб забезпечити вихід підрозділів, які зараз перебувають в Покровську.
Крім того, українські військові мають на меті знищити якомога більше окупантів, адже противник не буде зупинятись лише на Покровську.
Зараз ми бачимо просування в напрямку Костянтинівки та Краматорська. Згодом частина росіян буде продовжувати рух в північному або західному напрямках. Тому ключове завдання зараз, поки Сили оборони продовжують стримувати ворога на Покровському напрямку, – це підготувати наступні рубежі оборони, де будуть відбуватись бої,
– наголосив він.
Бої на Покровському напрямку: дивіться на карті
Зауважте! "Скіф" також повідомив, що росіяни практично охопили Покровськ і в цілому Покровсько-Мирноградську агломерацію. Паралельно ворог здійснює проникнення у північно-східному напрямку в бік Софіївки.
Бої на Покровському напрямку та в самому місті: деталі
- За останню добу в районі Покровська вдалося знешкодити 110 окупантів, серед яких 83 було вбито. В Угрупуванні військ "Схід" повідомили, що в міській забудові тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника.
- Відомо, що українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська. У Генштабі заявили, що зараз на цьому напрямку "надзвичайно складний етап оборони".
- Тим часом керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зауважив, що основний потік російських переміщень спрямований на північ Донеччини в район Покровська та Мирнограда.