Зокрема, мовиться про збільшення втрат для противника. Про це 24 Каналу розповів командир БпАК окремого загону безпілотних систем "Тайфун" "Скіф", наголосивши, що ЗСУ також мають готуватись до боїв у майбутньому.

Які завдання стоять перед ЗСУ біля Покровська?

В Покровській агломерації, за словами командира БпАК окремого загону безпілотних систем "Тайфун", Збройні Сили України мають важливе завдання – максимально стримати ворога, щоб забезпечити вихід підрозділів, які зараз перебувають в Покровську.

Крім того, українські військові мають на меті знищити якомога більше окупантів, адже противник не буде зупинятись лише на Покровську.

Зараз ми бачимо просування в напрямку Костянтинівки та Краматорська. Згодом частина росіян буде продовжувати рух в північному або західному напрямках. Тому ключове завдання зараз, поки Сили оборони продовжують стримувати ворога на Покровському напрямку, – це підготувати наступні рубежі оборони, де будуть відбуватись бої,

– наголосив він.

Бої на Покровському напрямку: дивіться на карті

Зауважте! "Скіф" також повідомив, що росіяни практично охопили Покровськ і в цілому Покровсько-Мирноградську агломерацію. Паралельно ворог здійснює проникнення у північно-східному напрямку в бік Софіївки.

Бої на Покровському напрямку та в самому місті: деталі